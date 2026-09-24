יוסף חדאד מתחייב בצורה ברורה: לא נשב תחתיו

יוסף חדאד ועופר וינטר ( חיים גולדברג\פלאש 90 )

למרות ההכרזות החוזרות על תמיכה בבנימין נתניהו כמועמד לראשות הממשלה, בגוש הימין ממשיכים ללחוץ על עופר וינטר ואנשי מפלגת עמך ישראל לפרוש מהמירוץ לכנסת. יוסף חדאד, מאנשי המפלגה, התייחס לטענות הנשמעות כלפיהם והבהיר כי יש גורם שעמו מפלגתו לא תשב ביום שאחרי הבחירות.

חדאד התייחס גם לפסילת הרשימה המשותפת ורע"מ על ידי ועדת הבחירות, והעריך כי בג"ץ יהפוך את ההחלטה. "עליי לא עובדים, אולי על חלק מהחברה היהודית יכולים לעבוד ומנסור עבאס הפך להיות המאמי הלאומי פתאום", אמר. לדבריו, "זה אותו מנסור עבאס שמסרב להגיד שחמאס ארגון טרור, זה אותו מנסור עבאס שאומר שליהודים אין חזקה בכותל. בג"ץ יחזיר את מנסור עבאס וכנראה גם את אחמד טיבי ויוסף ג'בארין". חדאד הוסיף: "מבחינת בג"ץ, עבאס יושב בכנסת הבאה, אבל מבחינת קואליציה אם מנסור עבאס שם זה פשוט אסון גדול מאוד לחברה הערבית הישראלית, לחברה הערבית כולה ולנציגי החברות הערביות". "כל פעם אותן טענות" בהמשך התייחס חדאד למעמדה של עמך ישראל ולמאבק על קולות הימין. לדבריו, המתקפות על המפלגה דווקא מחזקות אותה. "אנחנו נמצאים בלב המערכת הפוליטית, תוקפים אותנו מהצד הזה ומהצד הזה ואנחנו ממשיכים בשלנו. אנחנו יורדים לשטח, אתמול היינו בלוד ואנחנו רואים את האהבה בתוך החברה הישראלית", אמר.

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חדאד טען כי לפי הסקרים שבידיהם המפלגה נמצאת סביב אחוז החסימה ואף מעבר לו: "זה יוצר אפקט הפוך, המפלגה שלנו כבר כמה ימים או שבועות על 5-4 מנדטים, בחלק מהסקרים אנחנו על 6 מנדטים".

בהמשך סיפר על מפגשיו עם מצביעים פוטנציאליים של הליכוד בשכונת התקווה. "יצא לי לדבר לא מעט עם המצביעים הפוטנציאליים של הליכוד. כל פעם יצא לי לדבר על אותן טענות, שאנחנו לא עוברים את אחוז החסימה ושאנחנו נשב עם ליברמן".

חדאד דחה את האפשרות והצהיר: "אנחנו לא נשב תחת ליברמן, כבר אמרנו את זה. אין היתכנות מבחינה אלקטורלית ומספרית לדבר הזה. אמרנו את זה קבל עם ועדה ונגיד את זה עוד פעם, לא נשב תחת ליברמן. קדימה".