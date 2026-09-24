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חדשות פוליטי מדיני

נתניהו בטוח: אם זה יקרה, ננצח בבחירות

בצמרת הליכוד פועלים להחליש את עופר וינטר בסקרים במטרה להביא לפרישתו, מתוך הערכה כי הצעד יבטיח לגוש הימין 61 מנדטים

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(Yonatan Sindel / Flash90)

ריצתו הנפרדת של תת-אלוף במיל' עופר וינטר ממשיכה לעורר דאגה רבה בצמרת הליכוד, שם מגבשים אסטרטגיה ממוקדת במטרה להביא לפרישתו מהמרוץ עוד לפני יום הבחירות.

על פי דיווח של כתבת "מעריב" אנה ברסקי, הקו המוביל כעת בליכוד הוא להחליש את וינטר מבחינה ציבורית ואלקטורלית, עד שיגיע למסקנה כי אינו עובר את אחוז החסימה ויחליט לפרוש.

במפלגה מסתמכים על נתונים פנימיים המראים כי פרישה כזו עשויה לשנות לחלוטין את התמונה הפוליטית. גורמים המעורים בנתונים מציינים כי בסקרים הפנימיים שמוגשים לראש הממשלה בנימין נתניהו ולאנשיו, פרישה של וינטר מעבירה את הקולות בחזרה ומביאה את גוש הימין לרוב של 61 עד 62 מנדטים.

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גורמים בליכוד מאשרים את הלך הרוח ומשוכנעים כי מדובר במפתח לניצחון בבחירות, כפי שאמרו: "רבים בליכוד עדיין מאמינים שאם וינטר יפרוש, הם ינצחו את הבחירות בוודאות".

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ברוך
לפני 4 דקות

61 מנדטים זו שוב פוליטיקה קטנה, המהלך של וינטר לפחות מחייב דיון ציבורי שקוף על ביטחון המדינה
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