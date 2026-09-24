נתניהו בטוח: אם זה יקרה, ננצח בבחירות

ריצתו הנפרדת של תת-אלוף במיל' עופר וינטר ממשיכה לעורר דאגה רבה בצמרת הליכוד, שם מגבשים אסטרטגיה ממוקדת במטרה להביא לפרישתו מהמרוץ עוד לפני יום הבחירות.

על פי דיווח של כתבת "מעריב" אנה ברסקי, הקו המוביל כעת בליכוד הוא להחליש את וינטר מבחינה ציבורית ואלקטורלית, עד שיגיע למסקנה כי אינו עובר את אחוז החסימה ויחליט לפרוש.

במפלגה מסתמכים על נתונים פנימיים המראים כי פרישה כזו עשויה לשנות לחלוטין את התמונה הפוליטית. גורמים המעורים בנתונים מציינים כי בסקרים הפנימיים שמוגשים לראש הממשלה בנימין נתניהו ולאנשיו, פרישה של וינטר מעבירה את הקולות בחזרה ומביאה את גוש הימין לרוב של 61 עד 62 מנדטים.