תחנת הרדיו הצבאית של ישראל היא תופעה ייחודית בעולם התקשורת. לרגל ציון הדרך, הנה עשר עובדות מרתקות על ההיסטוריה, האנשים והצלילים של התחנה:
- אחת ויחידה בעולם: גלי צה"ל היא תחנת הרדיו הצבאית היחידה בעולם שמיועדת בעיקרה לציבור הרחב ולא רק לחיילים, תוך שילוב בין אקטואליה נוקבת, תרבות ומוזיקה.
- האולפן הראשון: שידורי התחנה החלו מתוך מבנה עץ ארעי בתוך בית ספר ברמת גן. רק בשנת 1958 עברה התחנה למעונה המוכר ברחוב יהודה הימית ביפו.
- אות החדשות והמנון התחנה: אות הפתיחה המפורסם של החדשות בגלי צה"ל מבוסס על הלחן של המנון התחנה שנכתב בשנות ה-50, והיה מלווה שנים ארוכות בקריאה המסורתית של הקריין לפני דיווח התנועה והאקטואליה.
- בית ספר לעיתונות: עשרות מבדכי העיתונאים והתקשורתנים המובילים בישראל החלו את דרכם כטוראים צעירים בתחנה, בהם אילנה דיין, יעקב אילון, תמר אלמוג, ארז טל ואברי גלעד.
- מלחמת יום הכיפורים: במהלך המלחמה ב-1973 החלה התחנה לשדר 24 שעות ביממה באופן רציף כדי לספק מידע לחיילים ולמשפחות בבית, מתכונת שנשמרה מאז ועד היום.
- מהפכת "גלגלצ": בשנת 1993 הוקמה תחנת הבת גלגלצ בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. היא הפכה במהרה לתחנת הרדיו המואזנת ביותר בישראל ולמכתיבת הטעם המוזיקלי במדינה.
- שירות למען החיילים: לצד האקטואליה, התחנה שומרת על אופייה הצבאי בתוכניות כמו "דרישת שלום מתלמידים וחיילים" ההיסטורית, ושידורים מיוחדים המוקדשים ללוחמים בשטח.
- האוסף הלאומי: בארכיון התחנה שמורים עשרות אלפי הקלטות נדירות, הופעות חיים באולפן, והקלטות שטח של אירועים היסטוריים מתקופות לחימה ושלום.
- הפסיקה הדרמטית: לאורך השנים עלו מספר יוזמות לסגור את התחחנה או להעבירה למתכונת אזרחית, אך היא שרדה את כולן והמשיכה לפעול תחת חסות משרד הביטחון.
- המיזם החברתי: מדי שנה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, מפיקה התחנה את המיזם "עוד מעט נהפוך לשיר", שבו אמנים מובילים מלחינים ומבצעים שירים שנכתבו על ידי נופלים.
אנחנו יודעים שגל"צ פועל נגד צהל והמדינה, ועל חשבון כספי האזרחים, וממשיך לשרוד רק באמצעות בג"ץ, שאותו גל"צ משרת!