76 שנה לגלי צה"ל: עשרה דברים שלא ידעתם על התחנה הצבאית

גלי צה"ל ( קובי גדעון/פלאש90 )

תחנת הרדיו הצבאית של ישראל היא תופעה ייחודית בעולם התקשורת. לרגל ציון הדרך, הנה עשר עובדות מרתקות על ההיסטוריה, האנשים והצלילים של התחנה: