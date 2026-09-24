צה"ל מאשר: מנהל הכספים שניסה לשקם את חמאס חוסל

מנהל הכספים חוסל ( דובר צה"ל )

צה"ל ושב"כ אישרו הבוקר (חמישי) כי מחמד אבו עלואן, ששימש כמנהל מחלקת הכספים של חמאס, חוסל אתמול בתקיפה שבוצעה במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה.

לפי הודעת צה"ל ושב"כ, אבו עלואן פעל במערך הכספים של חמאס במשך כעשור והיה אחראי במסגרת תפקידו לתקצוב המערכים השונים של הארגון. במערכת הביטחון אומרים כי במהלך המלחמה הועברו בהכוונתו יותר ממיליארד שקלים ששימשו למימון פעילות חמאס. בצה"ל ובשב"כ מייחסים לו בשל כך תפקיד משמעותי בשימור יכולות הארגון ומשילותו ברצועה.

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עוד נמסר כי בתקופה האחרונה עסק אבו עלואן במאמצים לשקם את יכולות חמאס, תוך הפרה שיטתית, לדברי צה"ל ושב"כ, של הסכם הפסקת האש.

במערכת הביטחון ממשיכים לפעול נגד מערך המימון של חמאס, ובכלל זה נגד גורמים העוסקים בהעברת כספים, חלפנים וסייענים. בצה"ל ציינו כי הכוחות בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם ויפעלו להסרת איומים מיידיים.