ענת קם תקפה את משפחת לייטר, גרינצייג לא נשאר חייב

סערה ברשת בעקבות חילופי דברים סביב משפחתו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, שבנו נריה מאושפז במצב קשה מאוד ונאבק על חייו.
העיתונאי נדב איל התייחס למשפחה וכתב: "משפחתו של השגריר לייטר מייצגת את הציבור המשרת והמקריב למען מדינת ישראל ולמען כולנו. מקווה מאוד להחלמתו המלאה והמהירה".
בתגובה לדבריו כתבה ענת קם, כתבת 'הארץ': "משפחתו של השגריר לייטר מייצגת את הציבור הכי פאשיסטי בארץ. בקדנציה הראשונה שלו נתניהו לא היה יורק לכיוון שלו".
התגובה עוררה מתקפה חריפה מצדו של העיתונאי אבישי גרינצייג, שטען כי דבריה של קם חורגים מבחינתו ממחלוקת פוליטית. "ככלל אני חושב שצריך להתעלם מאנשים כמו ענת קם. אלו אנשים עם נפש שחורה ורעילה", כתב.
גרינצייג הוסיף כי בעיניו, "זה טיפה קשור לדעות, אבל הרבה יותר לאנושיות בסיסית וחמלה עוד יותר בסיסית". לדבריו "אין בטקסט הזה שום צורך, אין בו שום אמירה אמיתית. הוא נועד לפגוע ולהכאיב בכוונה".
"לא מעלה על דעתי שאנשים כמו יריב אופנהיימר וכדומה היו מתבטאים ככה. לא בגלל שהעמדות הפוליטיות שלהם שונות משלה, כי הם קודם כל בני אדם ולא סייקוז."
"מעבר לכך - גם עובדתית הציוץ הזה מפגין בורות וטמטום ברמה שמלמדת שהיא אפילו לא טרחה לעשות גוגל כדי לבדוק מה היה תפקידו של לייטר לפני למעלה מעשרים שנה. השנאה, כך מתברר, מוציאה מאנשים הרבה רוע עם הרבה טמטום."
"ולמה בכל זאת צריך להתייחס להתבטאות הזו? כי עיתון ״הארץ״ חושב שיש לסוהרסנית הזו קול חשוב, כשהקול הזה הוא לא בגלל דעה אלא סתם ביוב. גם מבחינת ריאל פוליטיק, האשה הזו ומעסיקיה בעיתון ״הארץ״ הם פגע רע למטרות של המחנה הזה עצמו."
"עקיבא נוביק זיהה לאחרונה בצורה מדויקת וקולעת את התופעה הזו כשהגדיר אותה כך: ״תצביעו לנו, יא אוכלי מוות״.
ענת קם הורשעה ב-2011 בריגול לאחר שבשירותה בצה"ל העתיקה אלפי מסמכים סודיים, והעבירה אותם לכתב עיתון "הארץ" מטעמים אידאולוגיים