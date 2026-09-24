ענת קם תקפה את משפחת לייטר, גרינצייג לא נשאר חייב

סערה ברשת בעקבות חילופי דברים סביב משפחתו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, שבנו נריה מאושפז במצב קשה מאוד ונאבק על חייו.

העיתונאי נדב איל התייחס למשפחה וכתב: "משפחתו של השגריר לייטר מייצגת את הציבור המשרת והמקריב למען מדינת ישראל ולמען כולנו. מקווה מאוד להחלמתו המלאה והמהירה".

בתגובה לדבריו כתבה ענת קם, כתבת 'הארץ': "משפחתו של השגריר לייטר מייצגת את הציבור הכי פאשיסטי בארץ. בקדנציה הראשונה שלו נתניהו לא היה יורק לכיוון שלו".

התגובה עוררה מתקפה חריפה מצדו של העיתונאי אבישי גרינצייג, שטען כי דבריה של קם חורגים מבחינתו ממחלוקת פוליטית. "ככלל אני חושב שצריך להתעלם מאנשים כמו ענת קם. אלו אנשים עם נפש שחורה ורעילה", כתב.

גרינצייג הוסיף כי בעיניו, "זה טיפה קשור לדעות, אבל הרבה יותר לאנושיות בסיסית וחמלה עוד יותר בסיסית". לדבריו "אין בטקסט הזה שום צורך, אין בו שום אמירה אמיתית. הוא נועד לפגוע ולהכאיב בכוונה".

"לא מעלה על דעתי שאנשים כמו יריב אופנהיימר וכדומה היו מתבטאים ככה. לא בגלל שהעמדות הפוליטיות שלהם שונות משלה, כי הם קודם כל בני אדם ולא סייקוז."