אבי מעוז מסמן את הציבור החרדי ובטוח: "נהיה הפתעת הבחירות"

אבי מעוז ( יונתן זינדל/פלאש90 )

יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, מביע ביטחון ביכולתה של מפלגתו להפתיע בבחירות הקרובות, וטוען כי עשרות אלפי מצביעים כבר התחייבו לתמוך בה, בידיעה שהיא מתמודדת באופן עצמאי.

בריאיון לזיו מאור ומנחם מן ב"יומן לילה" בגלי ישראל, סיפר מעוז כי במפלגה מרכזים את פרטי התומכים במערכת ייעודית שאמורה לשמש את פעילי נעם ביום הבחירות. לדבריו, "ברשימות שאנחנו מכניסים לתוכנה המיוחדת שלנו ליום הבחירות, יש כבר עשרות אלפי אנשים שהתחייבו להצביע לנעם לישראל, כשהם יודעים שאנחנו מתמודדים עד הסוף לבד". מעוז הוסיף כי התחושה במפלגה לקראת הבחירות חיובית וכי אנשי נעם מזהים, לדבריו, התלהבות בקרב תומכים בשטח.

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מעוז מסמן את הציבור החרדי

אחד מקהלי היעד המרכזיים של נעם בקמפיין הוא הציבור החרדי. מעוז טען כי על פי הסקרים שאליהם הוא מתייחס, המפלגות החרדיות מאבדות כארבעה עד חמישה מנדטים, ולכן מפלגתו משקיעה מאמצים משמעותיים בניסיון למשוך חלק מהמצביעים הללו. מדובר בטענה של מעוז לגבי תמונת הסקרים והפוטנציאל האלקטורלי של מפלגתו.

"יש שם הרבה קולות שיודעים להעריך את מה שעשיתי", אמר. לדבריו, אנשי המפלגה פועלים באופן ישיר מול מצביעים פוטנציאליים ומצרפים אותם למאגרי הפעילים והתומכים שיופעלו ביום הבחירות.

מעוז סיכם בתחזית אופטימית מבחינתו לקראת יום הבוחר: "כולם יודעים מה היכולות של הפעילים שלנו, ובסופו של דבר נהיה הפתעת הבחירות".