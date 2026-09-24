נריה לייטר עבר ניתוח מוח מורכב; מצבו מוסיף להיות קשה מאוד

המרכז הרפואי שערי צדק עדכן כי מצבו של נריה לייטר, שנפצע אתמול (רביעי) באורח קשה בפיגוע הדריסה בכביש 443, מוסיף להיות קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו.

לאחר שהגיע לבית החולים עם חבלת ראש ועבר פעולות מצילות חיים ביחידת הטראומה, הוכנס לייטר לניתוח מוח מורכב שנמשך מספר שעות. צוותים כירורגיים ואנשי טיפול נמרץ ממשיכים לטפל בו, כשבמקביל מלווים עובדים סוציאליים את בני משפחתו.

לייטר הוא לוחם מילואים ובנו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר. הוא נפצע לאחר שמחבל האיץ את רכבו לעבר הכוחות שפעלו באזור מחסום בל בכביש 443. הכוחות במקום ירו במחבל וחיסלו אותו.

המשפחה שכבר איבדה בן במלחמה

פציעתו הקשה של נריה מגיעה לאחר שמשפחת לייטר כבר איבדה את בנה הבכור במלחמת חרבות ברזל. אחיו, רס"ן (במיל') משה ידידיה לייטר הי"ד, נפל בנובמבר 2023 בקרב בבית חנון שבצפון רצועת עזה.

גם לאחר נפילת אחיו המשיך נריה לשרת במילואים. בפוסט שפרסם בחודש מאי האחרון סיפר כי ההחלטה לשוב לשירות כאח שכול הייתה קשה עבורו, אך הוא לא היה מסוגל לעמוד מנגד בזמן שחבריו ממשיכים לצאת לסבבי מילואים. לפי אביו, נריה ביצע מאז 7 באוקטובר מאות ימי מילואים בחזיתות שונות.

לאחר הפיגוע ביקש השגריר לייטר מהציבור להתפלל לרפואת בנו, נריה דב בן חנה. "אני מאמין בכוח התפילה ומאמין שכאשר עם ישראל מתאחד קורים ניסים. נריה זקוק לנס", כתב.

הבוקר, לפני המראתו לניו יורק לקראת עצרת האו"ם, הגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו לבית החולים שערי צדק וביקר את בני משפחת לייטר. בעקבות מצבו הקשה נערכו גם תפילות לרפואתו, ובהן תפילה ברחבת הכותל המערבי.