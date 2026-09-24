דווקא אחרי הטבח: אוכלוסיית העוטף זינקה בכ-10%

בנייה בשדרות ( מיכאל גלעדי/פלאש90 )

כמעט שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, נתונים חדשים מצביעים על מגמה בולטת ביישובי העוטף.

אוכלוסיית חבל תקומה לא רק התאוששה מבחינה מספרית, אלא גדלה בכ-10% ביחס לתקופה שקדמה למתקפה. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפרסמה היום (חמישי) מנהלת תקומה, בחבל מתגוררים כיום כ-66 אלף בני אדם, תוספת של כ-5,000 תושבים לעומת ערב 7 באוקטובר 2023. במנהלת מציינים כי קצב הגידול שנרשם באזור גבוה פי 2.5 מהממוצע הארצי בתקופה המקבילה. לצד חזרת התושבים שפונו בעקבות המלחמה, אלפי ישראלים שלא התגוררו בחבל לפני המתקפה עברו אליו בשנים האחרונות. לפי הנתונים, יותר מ-90% מתושבי העוטף כבר חזרו לבתיהם. שדרות ממשיכה להיות מוקד האוכלוסייה הגדול באזור, עם כ-40 אלף תושבים. הקהילות האחרונות חוזרות בהדרגה תהליך השיבה עדיין לא הושלם בכל היישובים שנפגעו בצורה הקשה ביותר. במהלך השנה החלו שלוש מתוך חמש הקהילות האחרונות שנותרו מחוץ לחבל לחזור לבתיהן. בכיסופים כבר שבו יותר מ-96% מהתושבים, ובמהלך הקיץ החל תהליך החזרה גם בחולית ובכפר עזה. בבארי צפויה השיבה להתחיל לקראת סוף השנה, ואילו בניר עוז מתוכננת חזרת התושבים במהלך 2027.

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במקביל לשיקום הפיזי של היישובים, מנהלת תקומה הציבה יעד ארוך טווח של הכפלת אוכלוסיית החבל עד שנת 2033.

לפי נתוני המנהלת, תוכנית השיקום הרב-שנתית מסתכמת בכ-17 מיליארד שקלים, ומתוכה חויבו עד סוף 2025 כ-11.6 מיליארד שקלים. יותר משלושה מיליארד שקלים הושקעו בשיקום היישובים ובפתרונות מגורים זמניים.

ראש מנהלת תקומה, אביעד פרידמן, התייחס לנתונים והבהיר כי המטרה אינה מסתכמת בהחזרת המצב לקדמותו: "המשימה שלנו היא לא רק להשלים את מה שעוד נדרש ביישובים שנפגעו, אלא ליצור כאן את התנאים שיאפשרו לחבל להמשיך להשתקם, לצמוח ולמשוך אליו משפחות ותושבים חדשים".