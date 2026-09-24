כמעט 10 שעות בלי תגבורת: התחקיר הקשה של הקרב בפגה

צה"ל פרסם הבוקר (חמישי) את תחקיר הקרבות שהתנהלו במרחב מוצבי פגה וסחף במהלך מתקפת 7 באוקטובר.

הממצאים מצביעים על פערים משמעותיים בהיערכות להגנת הגזרה: הכוחות לא הוכנו לתרחיש של חדירה המונית, האימונים שקדמו למתקפה התמקדו בעיקר בהפרות סדר באזור הגדר, ובמוצבים היה מחסור באמצעי לחימה, בהם מקלעים ומא"גים.

המחיר בקרבות במרחב היה כבד: 18 לוחמים ומפקדים נהרגו, 22 נפצעו ושני חללים נחטפו לרצועת עזה.

עשרות מחבלים מול המוצב

המתקפה החלה בשעה 06:29, במקביל למטחי הרקטות לעבר ישראל. בגזרה הגדודית זוהו בדיעבד 11 צירי חדירה שונים, ולמוצב פגה עצמו הגיעו בין 60 ל-80 מחבלים, שתקפו אותו בשלושה עד ארבעה גלים.

כבר בשלבים הראשונים איבדו הכוחות יכולות משמעותיות. שני הטנקים שהיו בגזרה נפגעו מטילי נ"ט ונוטרלו. סמל שי לוינסון נהרג בתוך אחד הטנקים וגופתו נחטפה לעזה. במוצב סחף נחטף גשש היחידה לאחר שהכוח נכנס לכלי רק"ם ממוגן.

למרות שמוצב פגה כלל עמדות לחימה ממוגנות שנועדו לאפשר הגנה עליו, הכוח במקום לא הצליח לבלום את ההסתערות. המחבלים השתלטו על המוצב ובהמשך המשיכו בתנועה לכיוון קיבוץ בארי.

התבצרו בחדר האוכל, המחבלים ניסו להחדיר עשן

הלחימה בתוך פגה נמשכה שעות. לאחר שנפגעה שדרת הפיקוד, מפקד מחלקה קיבל לידיו את ניהול הקרב וריכז את הלוחמים בחדר האוכל הממוגן.

המחבלים הקיפו את המבנה וניסו לפגוע במי שהתבצרו בתוכו באמצעות הצתת מזרנים והזרמת עשן. חמישה לוחמים החליטו לצאת מהמבנה ולנסות לפגוע במחבלים – ונהרגו במהלך יציאתם.

התחקיר מתאר גם קושי משמעותי בהפעלת הסיוע לכוח הנצור. חיל האוויר ניסה לסייע בשלוש הזדמנויות שונות, אך רק ניסיון אחד הוגדר כאפקטיבי. בצה"ל מייחסים זאת, בין היתר, לקשיים בתקשורת ובתיאום בין הכוחות בשטח לבין הכוחות האוויריים.