אירופה לוחצת על טראמפ: החשש החדש בישראל

בישראל עוקבים בדאגה אחר מהלך דיפלומטי שמקדמות בשבועות האחרונים מספר מדינות באירופה, שמטרתו להפעיל לחץ על ממשל טראמפ לשנות את מדיניותו כלפי ישראל בכל הנוגע לנעשה ביהודה ושומרון. כך פורסם אמש (רביעי) על ידי ירון אברהם בחדשות 12.

על פי הדיווח, המאמץ האירופי מתמקד בשני נושאים עיקריים: המשך הבנייה בהתנחלויות ואירועי אלימות לאומנית מצד ישראלים.

בריטניה, צרפת ושוודיה מסומנות בישראל כגורמות מרכזיות במהלך, שאליו שותפות מדינות אירופיות נוספות.

המטרה, לפי גורמים ישראליים, היא להביא לכך שוושינגטון לא תסתפק בגינויים, אלא תנקוט צעדים מעשיים.

המהלך מגיע במקביל לאזהרות שנשמעות במערכת הביטחון מפני אפשרות של התלקחות ביהודה ושומרון. המתיחות בשטח וההתפתחויות המדיניות מזינות זו את זו, ובישראל חוששים שהלחץ הבינלאומי ימשיך להתגבר.

12 מדינות כבר הצטרפו למהלך

הסימן הבולט ביותר לשינוי במדיניות האירופית הגיע מוקדם יותר החודש.

בריטניה, צרפת, קנדה, דנמרק, פינלנד, איסלנד, אירלנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, ספרד ושוודיה הודיעו במשותף כי בכוונתן לקדם ברמה הלאומית או האירופית מגבלות על סחר בסחורות מההתנחלויות, או שהן שוקלות צעדים כאלה.

בהודעה המשותפת נימקו המדינות את הצעד בהרחבת ההתנחלויות ובעלייה שלטענתן חלה באלימות מתנחלים.

בריטניה, צרפת וקנדה הציגו את המהלך כחלק ממאמץ לשמר את האפשרות לפתרון שתי המדינות, והבהירו במקביל כי הן ממשיכות לתמוך בביטחונה של ישראל.

מבחינת ישראל, מדובר בשינוי משמעותי לעומת צעדים קודמים שהתמקדו בעיקר באנשים או בגופים מסוימים. הפעם מדובר בצעדים כלכליים רחבים יותר הקשורים לפעילות בהתנחלויות.

החשש: הפגיעה לא תיעצר ביהודה ושומרון

אלא שבירושלים מסתכלים כבר על השלב הבא. בדיונים שנערכו בישראל עלתה דאגה כי הרחבה נוספת של הסנקציות עלולה ליצור השלכות גם מעבר לעסקים שפועלים ישירות ביהודה ושומרון.

התרחיש שמטריד גורמים בישראל הוא מצב שבו חברות זרות, מוסדות פיננסיים או ממשלות יקשיחו את הכללים באופן שיקשה גם על חברות ישראליות שפועלות בתוך הקו הירוק, למשל בשל קשר עסקי שלהן לפעילות בהתנחלויות. לפי הדיווח, האפשרות שהצעדים הכלכליים "יזלגו" לתוך המשק הישראלי נמצאת כעת במוקד החשש בירושלים.

הדאגה אינה תאורטית בלבד: ניתוחים שפורסמו בעקבות המהלך האירופי הצביעו על אפשרות ל"אפקט מצנן", שבו חברות וגופים פיננסיים יימנעו מקשרים עסקיים מסוימים עם חברות ישראליות מחשש לחשיפה לסנקציות או לקושי להפריד בין פעילות בתוך ישראל לבין פעילות בהתנחלויות.

במקביל לצעדים שכבר ננקטו באירופה, בישראל מזהים ניסיון להעביר את מרכז הכובד לוושינגטון ולשכנע גם את ממשל טראמפ להקשיח את עמדתו.

לפי הפרסום בחדשות 12, דיפלומטים ישראלים מזהים עלייה בקשב האמריקני לנעשה ביהודה ושומרון, והמדינות האירופיות מנסות לנצל זאת כדי לדחוף לצעדים נוספים מצד ארצות הברית