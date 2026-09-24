יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על שלומי קוריאט

מזל טוב לשלומי קוריאט, הנה 10 עובדות מרתקות על אחד השחקנים והקומיקאים האהובים בישראל:

הפריצה הגדולה שלימדה אותנו מה זה "פרוש": קוריאט נכנס לתודעה הציבורית בסוף שנות ה-90 כחלק ממשרד הכרטיסים והשלישייה הקומית "פרוזק". השלישייה הפכה להצלחה מסחררת והופיעה בכל מדינה.

אבי הטחול שכבש את המסך: לאחר עזיבתו את "מה קשור" ב-2005, קוריאט עשה מעבר חצי-דרמטי והרים את הדרמה היומית "הבורר" (2007). גילום דמותו האייקונית של "אבי הטחול" הפך אותו לשחקן מוערך גם בתפקידים דרמטיים. בשנים האחרונות מככב בסדרות "שנות ה-80" ו-"שנות ה-90" כ"מורדי".

מלך הרחבה: בשנת 2011 השתתף בעונה השישית של תוכנית המציאות "רוקדים עם כוכבים" ברשת 13, והגיע יחד עם הרקדנית פולינה צ'יקטונוב למקום הראשון והניף את הגביע.

ילדות יבנאית: קוריאט נולד וגדל בעיר יבנה, ושם גם גילה לראשונה את חצי התשוקה שלו למשחק ולבמה, עוד לפני שלמד באופן מקצועי.

הכשרה מקצועית: את דרכו המקצועית בעולם המשחק החל בבית הספר הגבוה לאמנויות הבמה "בית צבי", אותו סיים בהצלחה רבה והשתתף במהלך הלימודים בהצגות תיאטרון רבות.

כוכב שבתות בתיאטרון: לאורך השנים שיחק בשלל הצגות בתיאטרון הלאומי "הבימה" ובתיאטראות נוספים.

כוכב קולנוע: מלבד הטלוויזיה והתיאטרון, קוריאט כיכב במספר סרטי קולנוע ישראליים מצליחים, בהם "ההילולה" ו"תמונות יפואיות".

מנחה ומדבב: מעבר למשחק, קוריאט גם הנחה תוכניות טלוויזיה (כמו תוכנית ההומור "צחוק מעבודה" שם היה פאנליסט קבוע) והשתתף בדיבוב סרטי אנימציה מצליחים.

חזרה לסטנדאפ: בשנים האחרונות קוריאט חרש את הבמות ברחבי הארץ עם מופע סטנדאפ יחיד מצליח, בו הוא מדבר בפתיחות ובזווית קומית על נישואין, הורות, זוגיות והחיים עצמם.

איש של משפחה: קוריאט נשוי לאורית, ולזוג יש שלושה ילדים. הוא מרבה לשלב חוויות מחיי המשפחה וההורות שלו במופעי הסטנדאפ והראיונות שלו.