טסלה משלבת את Grok ברכב: מיילים ויומן קולי בזמן הנהיגה

טסלה הרחיבה את שילוב Grok במכוניותיה והוסיפה יכולות שמאפשרות לנהגים לבצע משימות יומיומיות באמצעות דיבור בלבד - בלי להקליד, לפתוח אפליקציות נפרדות או להסיר את הידיים מההגה.

לפי הודעת החברה, העדכון הופך את Grok מעוזר שיחה ברכב למעין “סוכן דיגיטלי”, שיכול להתחבר לשירותים חיצוניים ולבצע פעולות מורכבות יותר. בין היתר, ניתן לנהל תיבת דואר אלקטרוני, לסדר פגישות ביומן, לעיין בקבצים ובמשימות קיימות, לבצע הזמנות ואף להשלים רכישה מקוונת - הכול באמצעות פקודות קוליות.

כך זה אמור לעבוד

הבסיס למערכת הוא Connectors - חיבורים מאובטחים לשירותים כגון Gmail ו-Google Calendar, שאותם המשתמש מגדיר דרך אפליקציית Grok. מעל החיבורים הללו פועל Grok Bot, שמסוגל לכאורה לקבל בקשה כללית ולבצע עבורה רצף של פעולות.

לדוגמה, נהג יכול לבקש להזמין קפה לאיסוף בדרך, לקבוע פגישה, לאתר הודעה חשובה בתיבת הדואר או לנהל עגלת קניות באתר. לפי הדיווחים הראשוניים, המערכת מציגה או מקריאה את פרטי הפעולה - למשל ההזמנה והמחיר - לפני אישור סופי ושליחתה.

אפשר להפעיל את Grok בכמה דרכים: דרך סמל היישום במסך הרכב, בלחיצה ארוכה על כפתור המיקרופון בהגה, או באמצעות הפקודה הקולית “Hey Grok”. היכולת החדשה אינה מופיעה כאפליקציה נפרדת, אלא פועלת בתוך ממשק Grok הקיים ומשתלבת לצד שליטה בניווט, מוזיקה, מיזוג אוויר ושיחות טלפון.

תנאי שימוש וזמינות

על פי הפרטים שפורסמו, התכונה מחייבת רכב טסלה עם מעבד AMD במערכת המולטימדיה, גרסת תוכנה 2025.26 או חדשה יותר, וכן Premium Connectivity או חיבור Wi‑Fi יציב.

בשלב ההשקה, היכולות המתקדמות של Grok Bot מוגבלות למנויי SuperGrok Heavy, שמחיר המנוי שלהם עומד על 300 דולר בחודש. טסלה מסרה כי בהמשך צפויה הרחבה גם למסלולי מנוי נוספים, בעוד שחיבורי Connectors עצמם זמינים להגדרה עבור משתמשים רחבים יותר.

עדיין בטא - ולא הכול אפשרי

למרות ההרחבה, מדובר עדיין בגרסת בטא. Grok יכול לבצע שיחות טלפון דרך מכשיר מקושר, אך לפי המידע הקיים אינו יכול עדיין לשלוח הודעות טקסט.

המהלך משתלב בשאיפת טסלה לחבר בין עוזר בינה מלאכותית לבין מערכות הנהיגה המתקדמות שלה. החברה עובדת על אינטגרציה עמוקה יותר בין Grok ל-Full Self-Driving, במטרה ליצור חוויית שימוש שהיא מתארת כקרובה יותר ל“נהג פרטי”.

עם זאת, גם כאשר הרכב מצויד ב-FSD, האחריות על הנהיגה נותרת בידי הנהג. יכולות קוליות עשויות לצמצם הסחות דעת הנגרמות מהפעלת מסכים, אך הן אינן תחליף לערנות, לפיקוח ולציות לחוקי התנועה.