איש העסקים מבהיר: ״לא אצביע שוב לנתניהו״

איש העסקים עמוס לוזון, בעברו בעלי מכבי פתח תקווה בכדורגל, הודה כי לראשונה הוא לא יבחר בראש הממשלה נתניהו בבחירות הקרובות.

בדבריו אמר לוזון: ״אני בעיקרון מצביע של ביבי, אבל אני לא אצביע שוב לנתניהו. הוא סיים את דרכו, הוא צריך ללכת הביתה. אף ראש ממשלה לא צריך לשרת יותר משתי קדנציות״.

עוד הוא הוסיף: ״אם היו נותנים ל-20 אנשי עסקים לנהל את המדינה - היא היתה פי מאה יותר טובה, אבל מי יתקרב היום לגועל נפש הזה?!״.

לסיים הוסיף גולן: ״אני מאוכזב מהממשלה, שליחי ציבור צריכים לשרת את כולם, לא רק את הבית שלהם״.

בתו, הסטייליסטית אור לוזון, הגיבה במחיאות כפיים לדברים שפורסמו בעמוד האינסטגרם ״הימין הערכי - אנשי ימין יוצאים נגד התנהלות הממשלה״.