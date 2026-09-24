החוקרים מתקשים להגדיר: קברו של לוחם בסיביר חשף נשק מסתורי

הקבר ובו הנשק המסתורי (למעלה במרכז) ( צילום: Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North, SB RAS. )

ארכאולוגים ברפובליקת סאחה שברוסיה חשפו קבר של גבר, המתוארך בשלב זה למאות ה-15 עד ה-17, ובו אוסף מרשים של כלי נשק וציוד רכיבה. הקבר התגלה סמוך לכפר קיי במחוז טאטה שביקוטיה, במסגרת חפירות שביצעו חוקרים מהמכון למחקר הומניסטי ולחקר העמים הילידיים של צפון סיביר, השייך לאקדמיה הרוסית למדעים.

לצד השלד נמצאו קשת וחצים, סכין בנרתיק, שוט, אוכף, ארכובות עץ, קדרת ברזל וכן שרידים של מזון שהונח ככל הנראה כחלק מטקס הקבורה. מכלול הממצאים עשוי להעיד כי האיש היה פרש ואולי גם לוחם, אם כי החוקרים מדגישים כי בשלב זה אין אפשרות לקבוע אם אכן השתתף בלחימה במהלך חייו. הממצא המסקרן ביותר הוא נשק ברזל בעל להב שאורכו יותר מ-40 סנטימטרים ורוחבו מעט יותר משלושה סנטימטרים. צורתו מצביעה, לדברי החוקרים, על התאמה לדקירות ממוקדות וחזקות. אלא שהנשק אינו תואם באופן מלא לסוגי הנשק היאקוטיים המוכרים מן התקופה.

צוות המחקר לצד הממצאים ( צילום: Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North, SB RAS. )

גם הידית חריגה: אורכה כ-45 סנטימטרים בלבד, קצר בהרבה מידיותיהם של כלי נשק מסורתיים דמויי חנית. בקצה הידית השתמרה עטיפה נוספת מקליפת עץ ליבנה, באזור שככל הנראה נועד לאחיזה ביד אחת. בשל השילוב יוצא הדופן, החוקרים מעלים אפשרות שהנשק מייצג טיפוס ביניים בין ה"באטאס", נשק מוט בעל להב, לבין חרב ה"קיליס" הארוכה. עם זאת, הם מדגישים כי מדובר בשלב זה בפרשנות ראשונית בלבד.

כדי לנסות לפענח את אופן השימוש בנשק מתכנן צוות המחקר לעבוד עם נפחים וליצור העתק שלו. השחזור עשוי לסייע להבין כיצד הוחזק הנשק, כיצד חולק משקלו ואילו תנועות לחימה התאפשרו באמצעותו.

הממצאים הועברו כעת למעבדה, שם ינסו החוקרים לקבוע במדויק את גיל הקבורה ולבחון את הנשק, כלי הרכיבה ושאר החפצים. בינתיים, זהותו של האיש נותרה עלומה, אך קברו מספק הצצה נדירה לציודו של פרש בחברה הסאחית הקדומה ולנשק שמקומו בהיסטוריה הצבאית של סיביר עדיין אינו ברור.