מאסק חוזה: 100 מיליארד רובוטים דמויי אדם בתוך 20 שנה

אילון מאסק מעריך כי בתוך שני עשורים עשויים לפעול בעולם עד 100 מיליארד רובוטים דמויי אדם - מספר הגדול בהרבה מאוכלוסיית בני האדם הצפויה באותה תקופה. בריאיון ל-China Media Group תיאר מנכ"ל טסלה עתיד של שפע רובוטי, שבו לכל אדם עשוי להיות רובוט אישי שיבצע מגוון רחב של משימות בבית, בעבודה ובמרחב הציבורי.

לדברי מאסק, בתוך כעשור ייתכן שכבר יהיו בעולם לפחות מיליארד רובוטים דמויי אדם. כעבור כ-15 שנה המספר עשוי, לדבריו, להגיע ל-10 מיליארד, ובתוך 20 שנה - ל-100 מיליארד יחידות. מדובר בתחזית שאפתנית במיוחד, החורגת בהרבה מהיקף הייצור של כל מוצר צרכני מורכב כיום, לרבות מכוניות וסמארטפונים.

מאסק צייר תמונה של רובוטים שיסייעו בטיפול בהורים מבוגרים, ישמרו על ילדים, יעניקו שיעורים פרטיים ויבצעו מטלות יומיומיות רבות. הוא אף טען שבעתיד אדם יחיד עשוי לנהל מאות או אלפי רובוטים פיזיים וסוכנים דיגיטליים במקביל - באמצעות מערכות בינה מלאכותית מתקדמות.

הדברים ממשיכים תחזיות קודמות של מאסק. בפסגת G20 שנערכה בסוף אוגוסט הוא אמר כי בתוך 10 שנים יהיו בעולם "לפחות מיליארד רובוטים דמויי אדם". הריאיון החדש מרחיב את התחזית ומציג יעדים ארוכי טווח, שלפיהם אוכלוסיית הרובוטים תהיה גדולה פי כמה מאוכלוסיית העולם האנושית.

סין במוקד המרוץ

בריאיון שיבח מאסק את ההתקדמות של סין בתחום הרובוטיקה דמוית האדם. לדבריו, הוא משתף לעיתים קרובות ברשתות החברתיות תמונות וסרטונים של רובוטים סיניים, והדגיש כי המדינה הופכת למוקד חשוב במיוחד בפיתוח ובייצור של מערכות רובוטיות מתקדמות.

"סין מדהימה", אמר מאסק, ואף המליץ לאנשים לבקר במדינה. "אם יש לכם זמן מוגבל, לפחות תבקרו בשנגחאי ובבייג'ינג".

ההתייחסות מגיעה בזמן שחברות סיניות מגבירות את השקעותיהן ברובוטים דמויי אדם. בספטמבר פרסמה יצרנית הרכב החשמלי Xpeng תיעוד של הרובוט ההומנואידי שלה, IRON, כשהוא הולך באופן עצמאי מפס ייצור - הדגמה שנועדה להמחיש את קצב ההתקדמות והתחרות מול חברות אמריקאיות, ובהן טסלה.

אופטימוס מול התחרות הסינית

טסלה עצמה מפתחת את Optimus, רובוט דמוי אדם שאמור בעתיד לבצע תחילה משימות במפעלי החברה ובהמשך גם עבודות בית ושירותים לצרכנים. עם זאת, מאסק ניצב מול תחרות גוברת מצד חברות סיניות, שמציגות רובוטים חדשים ומשקיעות בהרחבת הייצור לקראת כניסה לשווקים בינלאומיים.

למרות ההדגמות המרשימות, מומחים מציינים כי הרובוטים הקיימים עדיין רחוקים מהחלפה נרחבת של עובדים אנושיים. רוב המערכות מתקשות לפעול באופן אמין בסביבות בלתי צפויות, לבצע משימות ידניות מורכבות לאורך זמן, ולהגיע למחיר שיאפשר רכישה המונית בבתים ובעסקים.

האתגר אינו רק טכנולוגי. כדי להגשים תחזית של עשרות מיליארדי רובוטים יידרשו פריצות דרך בבינה מלאכותית, בחיישנים, בסוללות, במנועים, בייצור שבבים ובבטיחות. לצד זאת, יהיה צורך גם ברגולציה שתגדיר מי אחראי במקרה של תקלה, כיצד מגינים על פרטיות המשתמשים, ואילו משימות ראוי או אסור להעביר למכונות.