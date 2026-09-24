הכביש שחשף כפר עתיק: 16 בתי ענק קדומים התגלו בצ'כיה

אתר החפירות במקום ( צילום: Archaeological Center Olomouc. )

עבודות להקמת כביש מהיר חדש בצ'כיה הפכו לאחת החפירות הארכאולוגיות המעניינות באזור בשנים האחרונות. לאורך התוואי המתוכנן של כביש D55, בין קוקורי לפז'רוב שבמרכז מוראביה, חשפו ארכאולוגים שרידים של כ-16 בתי מגורים שנבנו לפני כמה אלפי שנים.

מדובר בבתים ארוכים שחלקם הגיעו לאורך של כ-36 מטרים. המבנים עצמם, שנבנו בעיקר מעץ, לא שרדו, אולם חורי העמודים והסימנים שנותרו בקרקע אפשרו לחוקרים לשחזר את תוכניות המבנים ואת ממדיהם. לצד שרידי הבתים נמצאו בורות ששימשו ככל הנראה לאחסון מזון, תנורים ומתקנים נוספים הקשורים לחיי היומיום. החוקרים מדגישים כי בשלב זה עדיין לא ידוע אם כל 16 הבתים עמדו במקביל או שנבנו בתקופות שונות לאורך שנות קיומו של היישוב.

חלק מאתרי החפירות שנחשפו ( צילום: Archaeological Center Olomouc )

החפירות נערכו לאורך כמעט שבעה קילומטרים בין ספטמבר 2025 ועד לחודשים אלו ב-2026. בסך הכול תועדו 1,879 מתקנים ושרידי התיישבות וכן 65 קברי קבורה ושריפה. הארכאולוגים זיהו 12 אתרים שהיו מוכרים או צפויים מראש, ובנוסף גילו אתר שלא היה ידוע קודם לכן באזור דלוהוניצה.

הממצאים אינם מוגבלים לתקופה קדומה במיוחד. באזור התגלו גם בתי קברות מתקופות מאוחרות יותר ובהם כלי חרס, חרוזי עצם, קישוטי נחושת, סיכות וצמידי ברונזה.

החפירה הסתיימה ב-29 ביולי, וכעת עוברים הממצאים ניקוי, שימור ותיעוד במרכז הארכאולוגי באולומואוץ. בהמשך הם צפויים לעבור למוזיאון האזורי. החוקרים מקווים שניתוח נוסף של בתי המגורים והממצאים שסביבם יספק תמונה מפורטת יותר על חיי החקלאים הראשונים במוראביה לפני כ-7,000 שנה.