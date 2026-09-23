ניב סולטן ומאור שוויצר חוזרים ב"בחורים טובים 3"

ניב סולטן ומאור שוויצר נחשבים לאחד הזוגות המוכרים והמצליחים בתעשיית הבידור המקומית. השניים נישאו בשנת 2022 וכיום הם הורים לבנם נטע, בן שנה וארבעה חודשים.

במקביל לבניית המשפחה, השניים טיפחו קריירות משחק ענפות: סולטן זכתה להכרה בינלאומית כסוכנת המוסד תמר בסדרה "טהרן", לצד תפקידים בסדרות "יש לה את זה", "בוגד" והמערבון הבינלאומי "Dirty Black Bag". שוויצר מצידו כיכב בסדרות מצליחות כמו "שעת נעילה", "השוטרים", "שמיים אדומים" ו"תחריר".

כעת, השניים משתפים פעולה מול המצלמות ומגלמים לראשונה זוג נשוי בסרט השלישי בסדרת הסרטים המצליחה "בחורים טובים".

מאחורי הקלעים: שבט משפחתי וזמן איכות

צילום סרט קולנוע לצד גידול תינוק קטן אינם עניין של מה בכך. בכתבה של ערוץ i24NEWS שיתפו השניים כי כדי לעמוד בעומס הצילומים, נרתם לטובת המשימה "שבט" משפחתי שלם – כולל סבים, סבתות, דודים ודודות שנרתמו לשמור על נתא הצעיר. בני הזוג סיפרו כי העבודה המשותפת על הסט אף הציעה להם הזדמנות נדירה לקצת זמן איכות יחד.

על אף החיבה והאהבה הגדולה ביניהם, גורמים על הסט העידו כי השניים שומרים על מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר. הם מתייחסים זה לזה כקולגות לכל דבר, ללא גילויי חיבה מוגזמים בזמן העבודה, אך ההערצה ההדדית ביניהם ניכרת לכל אורך הדרך. שוויצר אף החמיא לרעייתו בגלוי וציין כי היא "השחקנית הכי טובה בארץ".

אהבה, כסף ושידוכים בניו יורק

הסרט החדש ממשיך את עלילת שני הסרטים הקודמים בסדרה ועוסק בעולם השידוכים בחברה החרדית. העלילה נפתחת בשידוך שמסתבך ומעמידה את הדמויות מול פערים בין הרצונות האישיים לציפיות של הסביבה.

הפעם, העלילה מעבירה חלק מהתרחשותה לניו יורק ועוסקת בשאלה האם ניתן לקנות אהבה בכסף. במרכז הסיפור, הדמות שמגלם שוויצר מקבלת הזדמנות גדולה בארצות הברית לצד דמותו של השחקן הבינלאומי מייקל רפפורט. במקביל, בארץ מתחילות להתפתח שמועות וסבוכים רומנטיים שמייצרים בלאגן לא קטן עבור בני הזוג.