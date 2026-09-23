הסנטור מחזק את משפחת לייטר: "לא יכול לדמיין את הכאב"

הסנאטור האמריקני ג'ון פטרמן הגיב הערב לפציעתו הקשה של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר, שנפצע היום בפיגוע הדריסה במחסום מכבים בכביש 443.

פטרמן כתב בתגובה לפרסום של השגריר לייטר: "כאבא, אני לא יכול לדמיין את חוסר הוודאות והכאב הזה. יחיאל לייטר, משפחתי ואני שולחים את תנחומינו העמוקים אליך ואל משפחתך. מי ייתן ובנך יחלים במהרה ובאופן מלא."

נריה לייטר, לוחם מילואים בשנות ה-30 לחייו, נפצע באורח קשה בפיגוע הדריסה במחסום מכבים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים, שם הצוות הרפואי נאבק על חייו. המחבל שביצע את הפיגוע חוסל בזירה.

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אביו, שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר, פרסם מוקדם יותר את תגובתו הראשונה מאז הפיגוע וביקש מהציבור להתפלל לרפואת בנו.