טסלה חושפת בטעות את הדור הבא של אופטימוס

אופטימוס - הרובוט טל טסלה ( צילום: Tesla China )

תמונות שהוסתרו לכאורה בקוד אפליקציית האנדרואיד של טסלה חושפות עיצוב אפשרי ל-Optimus Gen 3, הדור הבא של הרובוט האנושי של החברה. בתמונות נראים זה לצד זה דגמי Gen 2.5 ו-Gen 3, אך טסלה טרם אישרה רשמית את האותנטיות או את העיצוב הסופי.

השינוי הבולט הוא באמות הידיים, שנראות עבות יותר, לצד כפות ידיים דקות ואנושיות יותר. לפי הדיווחים, לכל יד עשויות להיות 22 דרגות חופש וכ-50 מפעילים. חלק מהמנועים והמנגנונים עשויים להיות ממוקמים באמה ולא בכף היד, בדומה למבנה היד האנושית, כדי לאפשר אצבעות קומפקטיות, גמישות ומדויקות יותר.

חלק מהתרשימים שפורסמו בטעות ( צילום: רשתות חברתיות )

חלק מהתרשימים שפורסמו בטעות ( צילום: רשתות חברתיות )

אחת ההדמיות מציגה את הרובוט מנופף, רמז אפשרי לממשק עתידי באפליקציית טסלה שיאפשר להציג את מצב הרובוט, להגדיר משימות או לשלוט בו מרחוק. הדליפה מגיעה בזמן שטסלה נערכת לייצור: בעדכון לבעלי המניות מיולי החברה מסרה כי היא מתקינה קווי ייצור ראשונים עבור Gen 3, עם יעד להתחלת ייצור בהמשך 2026. דיווחים נוספים הצביעו על הזמנות רכיבים לאלפי יחידות ועל הסמכת ספקים מסין. למרות התחזיות השאפתניות של אילון מאסק לייצור עתידי של עד מיליון רובוטים בשנה, המבחן המרכזי של טסלה יהיה המעבר מהדגמות למוצר אמין, שימושי וזול מספיק לייצור מסחרי רחב.