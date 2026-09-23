המנהרה שנחשפה בקלקיליה ( דוברות המשטרה )

במסגרת פעילות מודיעינית והתקפית מדויקת, חשפו שוטרי היחידה ללחימה בפשיעה שומרון ולוחמי מג״ב איו״ש מנהרה בשלבי חפירה מתקדמים בעיר קלקיליה. עומק המנהרה מגיע ל-25 מטרים לפחות, ובמקום אותרו ונתפסו אמצעי לחימה מגוונים. ארבעה חשודים נעצרו במקום והועברו לחקירה במשטרה.

הפעילות המבצעית התבצעה בעקבות מידע מודיעיני ממוקד שהוביל את הכוחות לערוך חיפוש בעיר הפלסטינית. במהלך הסריקה התגלתה המנהרה שחפירתה טרם הושלמה, אך כבר בשלב זה הגיעה לעומק משמעתי של כ-25 מטרים. בנוסף, זיהו הכוחות תחילת חפירה של מנהרה נוספת באזור. בחיפוש שנערך במקום, אותרו ונתפסו אמצעי לחימה רבים: נשק מסוג M16, רובה צלפים, תחמושת, מחסניות, טלפונים סלולריים, דשן המשמש להכנת מטענים ומכשיר DVR. הממצאים מצביעים על תשתית טרור מתוחכמת שהייתה בשלבי הכנה מתקדמים. ממצאי המנהרה מצטרפים לשורה של גילויים דומים שבוצעו בחודשים האחרונים במרחב שומרון. לפני כשבועיים אותרה מנהרה נוספת בכפר אל-ג׳יב בסמוך למכשול התפר ובקרבת היישובים גבעון וגבעת זאב, כאשר פתח המנהרה הוסווה בתוך בור מים עתיק. העיר קלקיליה, המוגדרת כשטח A, הייתה במוקד פעילות ביטחונית גם בעבר. בחודש יולי האחרון חולצו עשרה אזרחים ישראלים שנכנסו לעיר בניגוד לחוק בניסיון לאתר אופנוע שנגנב, ונקלעו למצב מסוכן כאשר עשרות פלסטינים התקהלו סביבם.

רובה M-16 שנתפס ( דוברות המשטרה )

במשטרת ישראל מסרו כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול באופן יזום לחשיפת תשתיות חפירה ואמצעי לחימה במרחב שומרון, לאיתור המעורבים בהן ולמיצוי הדין עמם". הפעילות מתבצעת במקביל למאמצים להגברת הביטחון ביישובי קו התפר ולמניעת הסתננויות.

ארבעת החשודים שנעצרו במקום הועברו לחקירה מעמיקה במשטרה, במטרה לברר את מטרת המנהרה, מי עומד מאחורי חפירתה ומהי התשתית הארגונית שאפשרה את ביצועה. החקירה תבחן גם את הקשר בין הממצאים השונים שנתפסו במקום.

ראש עיריית כפר סבא ויו״ר פורום יישובי קו התפר, רפי סער הגיב: ״חשיפת המנהרה התת־קרקעית בקלקיליה, ובה אמצעי לחימה, היא אירוע חמור שממחיש עד כמה האיום הביטחוני על תושבי קו התפר הוא ממשי ומיידי. זו אינה התרעה תיאורטית – זו מציאות ביטחונית שמחייבת פעולה נחושה.

"אני מחזק את כוחות הביטחון שפעלו במקצועיות ובנחישות לאיתור המנהרה ולסיכול האיום, ובכך מנעו סכנה ממשית. לצד זאת, אסור להסתפק בסיכול נקודתי של איומים. מדינת ישראל חייבת לפעול באופן שיטתי ונרחב כדי למנוע את האיום הבא.

"תושבי קו התפר, ובהם תושבי כפר סבא ואזור השרון כולו, אינם יכולים לחיות בתחושת חוסר ודאות. הם זכאים לביטחון, להגנה ולשקט, ומדינת ישראל חייבת לספק להם את המענה הביטחוני הנדרש – באמצעות חיזוק המכשול, היישובים, כוחות הביטחון והמערכים המבצעיים לאורך קו התפר.

"כיו״ר פורום יישובי קו התפר, אני דורש מהממשלה להמשיך ולפעול בנחישות מול כל איום ולתת לקו התפר את המענה הביטחוני שהוא מחייב. אסור להמתין לאירוע הבא. ביטחון תושבי קו התפר אינו עניין לשיקול דעת – הוא אחריותה של מדינת ישראל וחייב לעמוד בראש סדר העדיפויות הלאומי".

ראש המועצה האזורית דרום השרון אושרת גני גונן הגיבה גם היא על האיום החדש: ״מנהרה סמוך לקלקיליה זה אירוע שאסור לעבור עליו לסדר היום. מדובר בעדות נוספת לכך שהאיום על יישובי קו התפר הולך ומתבסס ממש מעבר לגדר.

אומרים לנו שוב ושוב שיש צבא ביו״ש. נכון, יש צבא ביו״ש, אבל אותנו זה לא מרגיע. אנחנו מסתכלים על מה שקורה מטרים מהבתים שלנו, מנהרה, רחפנים, אמצעי לחימה ותשתיות טרור. מבחינתנו, כל אחד מהדברים האלה הוא חציית קו אדום.

אחרי 7 באוקטובר אף אחד כבר לא יכול להרשות לעצמו לעצום עיניים מול אירועים כאלה, להקטין אותם או להסתפק באמירה שהשטח נמצא בשליטה. האחריות היא לזהות את האיום לפני שהוא הופך לאסון.

ובלתי נתפס שבמציאות הזאת נאלצנו להיאבק במשך שנים ולהגיע עד בג״ץ, כדי שמדינת ישראל תכיר בסכנה ותתקצב את ביטחון יישובי קו התפר. הסכנה הזאת אינה תיאורטית. היא נמצאת מול העיניים שלנו.

קו התפר הוא חזית וצריך להתייחס אליו כאל חזית, בכוחות, באמצעים, בטכנולוגיה ובתקציבים. זה חייב לקרות עכשיו ולא אחרי האירוע הבא.״