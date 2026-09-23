( יונתן זינדל / פלאש90 )

סקר מנדטים חדש של חדשות 13 שפורסם הערב מציג את תמונת המנדטים המעודכנת במערכת הפוליטית, כאשר מפלגת "ישר" ניצבת במקום הראשון עם 22 מנדטים, בעוד מפלגת הליכוד מגיעה למקום השני עם 18 מנדטים בלבד.

בהמשך המפה, מפלגתו של נפתלי בנט מקבלת 11 מנדטים. בגזרה הדתית והימנית, החיבור בין בצלאל סמוטריץ' למשה פייגלין משיג 6 מנדטים, ומפלגתו של עופר וינטר זוכה ל-5 מנדטים. את תמונת העוברים את אחוז החסימה סוגרת מפלגתם של יועז הנדל וירון זליכה עם 4 מנדטים. בחלוקה לגושים, גוש מתנגדי נתניהו עומד על 52 מנדטים, לעומת 51 מנדטים לגוש תומכי נתניהו. המפלגות הערביות מחזיקות ב-13 מנדטים, ומפלגתם של יועז הנדל וירון זליכה משיגה 4 מנדטים.