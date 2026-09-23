משרד הבריאות: "מי שבא במגע - לפנות בדחיפות למיון"

משרד הבריאות פרסם היום אזהרה דחופה לתושבי בנימין והסביבה, לאחר שדיווח שהתקבל אישר כי גור כלבים שנמצא בסמוך ליישוב נווה צוף נגוע במחלת הכלבת.

מדובר בגור כלבים בצבע לבן עם כתמים חומים, שנמצא על כביש מס' 450 סמוך ליישוב נווה צוף, לאחר שהגיע מכיוון היישוב נחליאל. במשרד הבריאות מציינים כי עד כה ידוע על אדם אחד שהיה במגע עם הכלב, והחקירה האפידמיולוגית בנושא נמשכת. במשרד הבריאות פונים לציבור ומבקשים מכל מי שבא במגע עם הגור הנגוע, או עם בעל חיים משוטט באזור כביש מס' 450 סמוך לנווה צוף בין התאריכים 9 בספטמבר 2026 ועד 23 בספטמבר 2026 כולל, לפנות בדחיפות לצורך הערכת הצורך בטיפול מונע נגד כלבת. הפנייה נעשית ללשכת הבריאות רמלה ברחוב דני מס 3, בטלפון 08-9181202, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום המגורים ללא צורך בקביעת תור מראש. לאחר שעות העבודה ובסופי שבוע יש לפנות ישירות לחדר המיון בבית החולים.

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הורים ששהו באזור מתבקשים לברר בדחיפות עם ילדיהם אם באו במגע עם גור הכלבים או עם בעלי חיים משוטטים אחרים, ובמידת הצורך לפנות ללשכת הבריאות. כמו כן, בעלי חיות מחמד שחייתם באה במגע או עלולה הייתה לבוא במגע עם הגור הנגוע, מתבקשים ליצור קשר מידי עם הווטרינר הרשותי לקבלת הנחיות טיפול, ולסייע בהפצת המידע לכל מי ששהה באזור וביישובים הסמוכים בתקופה האמורה.

במשרד הבריאות מזכירים כי בכל מקרה של נשיכה או שריטה מבעל חיים, יש לשטוף באופן מיידי את המקום במים זורמים ובסבון במשך כ-10 דקות, לחטא את הפצע ולפנות בהקדם ללשכת הבריאות לצורך הערכת הטיפול המונע.