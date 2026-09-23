סמוטריץ' מעריך: זה מספר המנדטים שעופר וינטר יקבל

סמוטריץ' ( חיים גולדברג/פלאש90 )

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מזהיר הבוקר מסיכון דרמטי לגוש הימין בעקבות ריצתו העצמאית של עופר וינטר, ומאשים את כלי התקשורת בייצור מצג שווא במטרה להביא לאובדן מנדטים במחנה. בראיון לסילבן שלום ודורון כהן ברדיו גלי ישראל, התייחס סמוטריץ' למהלכים הפוליטיים בציונות הדתית וחשף כי ניסה למנוע את הריצה הנפרדת: "אני פעלתי באחריות והלכתי לבלוק טכני עם פייגלין. הפצרתי בוינטר, הוא אחלה, הוא קצין עתיר זכויות, אין לי שום דבר נגדו, אבל הפצרתי בו: בוא, אל תיקח סיכונים הזויים".

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סמוטריץ' קבע בנחרצות כי אין לרשימה החדשה היתכנות אלקטורלית: "אני אומר לכם, אין שום סיכוי בעולם שהוא עובר את אחוז החסימה. תראו איך עכשיו תקשורת השמאל מנפחת אותו בסקרים כדי שנחשוב שהוא עובר את אחוז החסימה, כדי שהוא ישרוף שניים-שלושה מנדטים ועל זה הימין יפסיד את השלטון".

את דבריו חתם באזהרה מפני התרחיש הפוליטי במערכת הבחירות: "ברור לי שזו הסכנה הכי גדולה".