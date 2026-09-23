הפצוע בפיגוע: בנו של שגריר ארה"ב בישראל יחיאל לייטר

לוחם המילואים נריה לייטר, תושב עלי כבן 30, נפצע היום (רביעי) באורח קשה בפיגוע הדריסה במחסום מכבים בכביש 443. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. בעקבות הפיגוע פרסמו שר הביטחון ישראל כ"ץ וראש מועצת שומרון יוסי דגן הודעות שבהן התפללו לרפואתו.

"אני מתפלל להחלמתו המהירה של נריה לייטר, לוחם צה"ל במילואים שנפצע קשה בפיגוע במחסום מכבים, בנו של שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר", מסר כ"ץ.

שר הביטחון פנה ישירות לאביו של הפצוע והוסיף: "יחיאל, אני מחזק אותך ואת משפחתך ומתפלל יחד עם כל עם ישראל לרפואת בנך".

גם ביישוב עלי פרסמו הודעה לתושבים בעקבות פציעתו של לייטר וקראו להתפלל לרפואתו. "נריה לייטר, בנה של חני, נפצע היום קשה בפיגוע הדריסה", נמסר מטעם מזכירות היישוב.

עוד נמסר: "נתפלל כולנו לרפואתו ולרפואת שאר חולי ופצועי צה"ל וישראל, נריה דב בן חנה. בשורות טובות".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן התייחס אף הוא לפציעתו הקשה של תושב השומרון ואמר: "אנחנו מתפללים יחד עם כל תושבי השומרון לרפואתו של הפצוע ומחזקים את משפחתו בשעה הקשה הזו. המועצה תסייע למערך הנפגעים ולמשפחה, יחד עם הקהילה נחבק ונסייע ככל יכולתנו. כל עם ישראל מאוחד בתפילה לרפואתו".