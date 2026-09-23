ענקית הרכב בוחנת את סגירת המותג הוותיק שבבעלותה

פולקסווגן נמצאת בעיצומו של אחד ממשברי ההתייעלות הגדולים בתולדות תעשיית הרכב האירופית. הקבוצה הגרמנית הפחיתה את תחזית שיעור הרווח התפעולי שלה לשנת 2026 לכ־1% בלבד - לעומת יעד קודם של 4% עד 5.5% - לאחר שנאלצה לספוג עלויות חד־פעמיות בהיקף של כ־10 מיליארד אירו.

במרכז הפגיעה עומדת מחיקה של כ־6 מיליארד אירו בגין שווי ההחזקה של פולקסווגן בפורשה AG, לצד לחצים עסקיים מתמשכים בשווקים המרכזיים של הקבוצה. המשמעות היא שחברת הרכב, שנחשבה במשך שנים לאחת ממכונות הרווח החזקות באירופה, נדרשת כעת לצעדי קיצוץ עמוקים כדי לשמור על תחרותיות.

אלפי עובדים כבר עוזבים

מנכ״ל מותג פולקסווגן, תומאס שפר, הודיע לעובדים במפעל החברה בוולפסבורג כי תכנית ההתייעלות תואץ. לדבריו, לחברה “אין שום זמן לבזבז”.

לפי הנתונים שנמסרו לעובדים, כ־16,300 עזיבות כבר הושלמו בגרמניה. בסך הכול הוסכמו כמעט 28,800 עזיבות עד 2030, אך המספר עדיין נמוך מיעד הקיצוץ של מותג פולקסווגן עצמו - 35 אלף משרות בגרמניה.

בקנה מידה קבוצתי, התמונה חריפה עוד יותר: דירקטוריון הפיקוח אישר בתחילת ספטמבר תכנית לצמצום של עד 100 אלף משרות עד סוף העשור. מדובר בכ־15% מכוח האדם העולמי של הקבוצה, בנוסף לכ־50 אלף קיצוצי משרות שכבר נמצאים בתהליך.

ארנו אנטליץ, סמנכ״ל הכספים של פולקסווגן, אמר כי השינויים בשוק הרכב “עמוקים ומתמשכים”. גם יו״ר ועד העובדים, דניאלה קבאלו, הזהירה כי צעדי הצמצום צפויים להחריף בשבועות הקרובים. לדבריה, “רוב הרווחיות שהייתה לנו בעבר נעלמה - זו האמת הפשוטה”.

מכסים, סין וחשמליות

המשבר בפולקסווגן אינו נובע מגורם יחיד, אלא משילוב של כמה מגמות הפוגעות יחד ברווחיות הקבוצה.

ראשית, מכסים בארה״ב מייקרים את הפעילות בשוק חשוב עבור היצרנית. במקביל, הביקוש לרכבים בסין - השוק הגדול והחשוב ביותר עבור פולקסווגן במשך שנים - נחלש. בקבוצה מעריכים כי שוק מכוניות הנוסעים במדינה עשוי להתכווץ השנה בכ־20%.

במקביל, יצרניות סיניות כמו BYD, ג׳ילי, NIO ו־XPeng מגבירות את התחרות לא רק בשוק המקומי שלהן, אלא גם באירופה ובשווקים נוספים. רבות מהן מציעות כלי רכב חשמליים מתקדמים במחירים נמוכים יחסית, ומפעילות לחץ כבד על היצרנים האירופיים המסורתיים.

הרגולציה האירופית מוסיפה שכבה נוספת של קושי. יצרניות הרכב נדרשות להפחית פליטות ולהגדיל מכירות של רכב חשמלי, אך המעבר מרכבי בנזין ודיזל - שהניבו במשך שנים רווחים גבוהים - לרכב חשמלי עדיין פוגע בשיעורי הרווח. רכבים חשמליים דורשים השקעות כבדות בפיתוח, בסוללות, בתוכנה ובמפעלי ייצור חדשים, בזמן שהתחרות על המחיר מתעצמת.

פחות דגמים, פחות מורכבות

בפולקסווגן מתכוונים להפוך את פעילות הפיתוח והייצור לפשוטה וזולה יותר. לפי התכנית, הקבוצה עשויה לצמצם את מגוון הדגמים שלה בעד 50%, ולהפחית את מספר סוגי הרכיבים עד 75% בדורות הבאים של כלי הרכב.

המטרה היא להפחית מורכבות: פחות פלטפורמות, פחות גרסאות, פחות רכיבים שונים ויותר שימוש בחלקים משותפים בין מותגי הקבוצה. מבחינת פולקסווגן, זהו מהלך קריטי לצמצום עלויות הפיתוח, הרכש, הייצור והתחזוקה.

עם זאת, צמצום היצע הדגמים עלול להשפיע גם על הלקוחות. הקבוצה בנויה על מגוון רחב במיוחד של מותגים ודגמים - מפולקסווגן, סקודה וסיאט ועד אאודי, פורשה, קופרה, בנטלי ולמבורגיני - ולכן החלטה לצמצם דגמים עשויה לשנות את מפת המותגים המוכרת באירופה.

SEAT בדרך החוצה?

אחד המותגים שעומדים במוקד הבחינה הוא SEAT הספרדי. לפי הדיווחים, בפולקסווגן בוחנים “הפסקה הדרגתית” של המותג, שלא השיק דגם חדש מאז 2020 ושיעורו במשלוחים העולמיים של הקבוצה עמד על פחות מ־3% ב־2025.

במקום SEAT, פולקסווגן עשויה לרכז את המוצרים העתידיים תחת מותג קופרה, שהחל כקו הספורטיבי של SEAT והפך למותג עצמאי. קופרה צומחת בקצב מהיר יותר, פונה לקהל צעיר יותר ומאפשרת לקבוצה למכור רכבים בתמחור גבוה יותר.

אם SEAT אכן תיעלם, זו תהיה אחת הפעמים הנדירות שבהן מותג רכב אירופי ותיק נסגר לחלוטין. בשוק האמריקאי, המקרים הבולטים האחרונים היו ביטול מרקורי על ידי פורד, וכן הפסקת פעילותם של סאטורן ופונטיאק על ידי ג׳נרל מוטורס בתחילת העשור הקודם.

העובדים יוצאים למאבק

הצעדים המתוכננים כבר מעוררים התנגדות חריפה בגרמניה. עובדי תעשיית הרכב הפגינו בדרישה להבטיח את המשרות ואת עתיד הייצור במדינה, בעוד איגוד העובדים IG Metall דורש מהנהלות החברות לקחת אחריות על עתידה של גרמניה כמעצמת רכב.

עבור פולקסווגן, האתגר אינו רק חשבונאי. החברה צריכה לשמור על מעמדה מול יצרניות סיניות זריזות וזולות יותר, להאיץ את המעבר לרכב חשמלי ולתוכנה, להתמודד עם לחצים רגולטוריים ומסחריים - וכל זאת בלי לאבד את בסיס הייצור, העובדים והידע התעשייתי שלה בגרמניה.

הורדת תחזית הרווחיות ל־1% ממחישה עד כמה חלון הטעות של הקבוצה הצטמצם. אם תכנית ההתייעלות תצליח, פולקסווגן עשויה לצאת ממנה כחברה רזה, פשוטה ותחרותית יותר. אם לא, היא עלולה למצוא את עצמה מאבדת נתח שוק, מותגים ומשרות בקצב מהיר בהרבה מכפי שהורגלה אליו בעבר.