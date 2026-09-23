השגריר יחיאל לייטר בתגובה ראשונה לפציעת בנו

השגריר יחיאל לייטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר פרסם לפני זמן קצר, תגובה ראשונה על פציעתו הקשה של בנו נריה בפיגוע הדריסה במחסום מכבים.

"אני מודה לצה"ל, לצוות הרפואי בשערי צדק שכעת נלחמים להציל את חייו של נריה דב בן חנה, ולתפילות עם ישראל", כתב לייטר על בנו שפונה במצב אנוש לבית החולים, אחרי פיגוע הדריסה. לייטר איבד את בנו משה הי"ד, קצין בשלדג ששימש כמ"פ לוחמים ונפל בקרב בצפון רצועת עזה, חודשיים אחרי תחילת התמרון הקרקעי.

משה לייטר הי"ד ( דובר צה"ל )

"אני מאמין בכוחה של התפילה, ואני מאמין שכאשר עם ישראל מתאחד, קורים ניסים. נריה זקוק לנס. נריה המשיך לשרת במילואים לאחר שאיבד את אחיו הגדול, משה ידידיה לייטר, ז"ל. מאז ה-7 באוקטובר, הוא שירת מאות ימים במילואים בחזיתות שונות.

"הטרור הפלסטיני מבקש לעקור את עם ישראל מארצו. הם בוחרים במוות - אנחנו בוחרים בחיים."

מוקדם יותר פרסם שר הביטחון ישראל כ"ץ: "אני מתפלל להחלמתו המהירה של נריה לייטר, לוחם צה"ל במילואים שנפצע קשה בפיגוע במחסום מכבים, בנו של שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר. יחיאל, אני מחזק אותך ואת משפחתך ומתפלל יחד עם כל עם ישראל לרפואת בנך.

אני משבח את הלוחמים הגיבורים שחיסלו את המחבל. לחיילי צה"ל ולכוחות הביטחון: אני מאמין בכם וסומך עליכם - לא נאפשר לטרור להרים את ראשו".

במהלך דבריו בטקס ההתייחדות השנתי עם זכר חללי חיל השריון, נשיא המדינה התפלל לרפואתו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שנפצע היום בפיגוע בכביש 443: ”תרשו לי בפתח דבריי לשאת תפילה לרפואה שלמה והחלמה מהירה לנריה לייטר חייל מילואים שנדרס היום בפיגוע טרור נפשע במחסום מכבים.

נריה לייטר הוא אחיו של רב סרן משה לייטר ז”ל, גיבור ישראל שנפל בתחילת מערכת חרבות ברזל בעזה. איש אשכולות מדהים ואיש מעשה מדהים.

נשלח רפואה שלמה לנריה, לחזק את אשתו, את הוריו, חנה ויחיאל לייטר שגריר ישראל בארצות הברית. נריה נאבק על חייו בשעות אלה ממש ונתפלל לרפואתו של נריה דוב בן חנה, ואני בטוח שאנחנו כולנו במערכת חיינו ובמסכת חיינו כולנו מחזקים את המשפחה היקרה הזו”.