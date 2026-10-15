איך נראה חרם? ברשת חיבקו אותה, בביה"ס צחקו עליה

נועה בן דוד ואמה הגיעו במיוחד מאילת ל״הדתיות האלה״. לצד ח״כ קטי שטרית וחן חיים פסח, הן השתתפו בשיחה שכל הורה יכול ללמוד ממנה.

השתיים הגיעו במיוחד מאילת ל״עושות פאנלים״ של ״הדתיות האלה״ בסרוגים, בהנחיית הדר בן חמו ואורטל ברזילי, כדי להשמיע קול ולעזור למשפחות נוספות.

נועה העלתה סרטון שבו הכינה ארוחת בוקר וזכתה להמון אהבה ברשתות החברתיות. אבל כשחזרה לבית הספר, ילדים התחילו לצחוק עליה. הפער בין החיבוק ברשת ללעג פנים אל פנים עומד בלב הסיפור שהביאה לאולפן עם אמה, איילה בן דוד קהתי.

ח״כ קטי שטרית, שהיה חשוב לה להגיע, הקשיבה לנועה וביקשה להבין את הסיפור לעומקו. היא שיתפה בפעילותה מול ראשי רשויות לקידום מענה לחרמות. חן חיים פסח, מאמנת ילדים לביטחון עצמי, התייחסה למניעים לפגיעה ולאחריות ההורים והילדים שרואים אותה מהצד.

כל תוכנית מרגשת את הדר ואורטל, והפעם הנושא נגע אצל הדר במקום רגיש במיוחד. כמי שביימה את המחזמר ״ילד מטריה״, שהוצג בהיכל התרבות בבית שמש, היא ראתה כמה עמוק הנושא נוגע בקהל. אל הפאנל הגיעה מתוך כאב על העוול, ובידיעה שהוא עלול לפגוש כל משפחה.

הדר הביאה גם סיפור מחברת ילדות שעברה חרם ובהמשך נלחמה לחלץ ממנו את בתה. לימים, הבת זיהתה ילדה אחרת שעוברת חרם, התקשרה לאמה ועודדה אותה לפעול. המסר לילדים הצופים: ספרו להורי הילד שנפגע — ייתכן שהם עדיין אינם יודעים.

ובתוך השיחה הכואבת היה גם רגע משעשע: כשנועה סיפרה על המפגש עם עדן חסון, אורטל ביקשה לדעת איך הוא במציאות.

איך מזהים מצוקה? מה אומרים לילד שנפגע? ואיך פועלים מול בית הספר? הפאנל מזמין הורים וילדים להקשיב יחד, לפתוח שיחה ולחשוב מה אפשר לעשות כבר עכשיו.