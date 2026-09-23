שיא חדש: 'מין ששורד בחום של 70 מעלות'

מדענים גילו במעיינות החמים של הפארק הלאומי הוולקני לאסן בקליפורניה מין חדש של אמבה שמסוגל להתמודד עם טמפרטורות שנחשבו עד כה קטלניות לכל צורת חיים איקריוטית מוכרת. המין החדש, שקיבל את השם Incendiamoeba cascadensis, הצליח לבצע מיטוזה, כלומר חלוקת תא, בטמפרטורה של 63 מעלות צלזיוס, ולהישאר פעיל גם בטמפרטורה של כ-64 מעלות. כך על פי פרסום ברויטרס.

החוקרים אף חשפו את האמבות לטמפרטורה של 70 מעלות צלזיוס. בתנאים האלה הן כבר לא התרבו כרגיל, אך לאחר שהוחזרו לסביבה קרירה יותר הצליחו להתאושש. לפי נאס"א, חשיפה קצרה ל-80 מעלות כבר הייתה מעבר ליכולת ההתאוששות של האורגניזם.

התגלית משמעותית משום שהאמבה היא איקריוט - יצור שתאיו מכילים גרעין ואברונים עטופי ממברנה, בדומה לתאים של בעלי חיים, צמחים ופטריות. במשך שנים נחשבה טמפרטורה של כ-60 מעלות לגבול העליון שבו חיים מורכבים מסוג זה מסוגלים לגדול. עד כה החזיקו בשיא כמה מיני אצות אדומות ופטריות.

האמבה התגלתה בנחל תרמי סמוך לאזור Drakesbad בפארק לאסן. החוקרים אספו דגימות מהאזור בין השנים 2023 ל-2025, במקומות שבהם טמפרטורת המים הגיעה לכ-64 מעלות. בסביבה הקיצונית הזאת האמבה משמשת למעשה טורפת מיקרוסקופית, וניזונה מחיידקים חובבי חום. היכולת שלה לחיות בטמפרטורות כה גבוהות גם מצמצמת את התחרות על מזון ומרחיקה ממנה טורפים אפשריים.

החוקרים מצאו כמה מנגנונים שעשויים להסביר את העמידות החריגה. כאשר הטמפרטורה עולה האמבה משנה את צורתה ויוצרת שכבת הגנה חיצונית. ניתוח הגנום שלה העלה גם פעילות מוגברת ומספר גדול יותר של גנים הקשורים לתיקון DNA ולשמירה על תקינות חלבונים. בחלבונים שלה נמצאו מאפיינים שעשויים לסייע להם להישאר יציבים ולא להתפרק בחום קיצוני.

החוקרים העניקו ליצור את השם שפירושו בקירוב "אמבת האש מהרי הקסקייד". לדבריהם, התגלית אינה רק שיא ביולוגי חדש, אלא גם מרחיבה את ההבנה של המקומות שבהם חיים מורכבים יכולים להתקיים, ועשויה להשפיע בעתיד גם על החיפוש אחר חיים בסביבות קיצוניות מחוץ לכדור הארץ. המחקר פורסם בכתב העת המדעי Cell.