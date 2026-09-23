חבר האופוזיציה במתקפה על מגישי קשת 12: "אפס הערכה"

בנין קשת ( (צילום: shutterstock/lunopark) )

חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד יצא הערב (רביעי) במתקפה נגד מגישי קשת 12 נסלי ברדה ויואב לימור, בעקבות פינה שבה עסקו בהתבטאויותיו ואף העניקו לו, לדבריו, שלוש פעמים "קנס". בליאק טען כי הדברים הוצגו מבלי שניתנה לו אפשרות להגיב בשידור.

"אני רוצה לומר לנסלי ברדה וליואב לימור, עם הרבה כבוד והערכה: התלבשתם עליי בפינה המתחסדת שלכם, בסדר", פתח בליאק את דבריו. בהמשך פירט את טענותיו כלפי השניים: "הפכתם אותי לחבר הכנסת הכי 'רעיל ומפלג' בישראל, בסדר. נתתם לי שלוש פעמים 'קנס', בלי לאפשר לי להגיב ולו פעם אחת בשידור, בסדר". בליאק המשיך והתייחס להשוואה שלטענתו נעשתה במסגרת הפינה: "אתם חושבים שלפרסם סרטון הסתה פרועה נגד מערכת המשפט ולכנות את סמוטריץ׳ 'סמרטוט של עסקנים חרדיים' זה בדיוק אותו דבר, בסדר". חבר הכנסת מיש עתיד עבר לאחר מכן לדבר על פעילות האופוזיציה בכנסת, שלדבריו אינה זוכה להערכה מצד המגישים. "אני רוצה לומר לכם רק דבר אחד: המאבק שלנו בכנסת, שמקבל מכם אפס הערכה, הוא גם על כספי המסים שלכם. על עתיד המדינה שהיא גם שלכם. על הדמוקרטיה ועל חופש הביטוי שהם בטוח חשובים גם לכם".

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בסיום דבריו הזהיר בליאק מפני מה שלטענתו יתרחש אם הקואליציה הנוכחית תישאר בשלטון לאחר הבחירות.

"ואם, חלילה, הקואליציה הנוכחית תשרוד את הבחירות האלה, היא תפעל מייד לסתום לכם את הפה ולשלול מכם את הזכות לעסוק במקצוע שאתם כל כך אוהבים. שלא יהיה לכם שום ספק בכך", כתב.

את דבריו חתם בעקיצה נוספת כלפי ברדה ולימור: "ועכשיו תמשיכו לעשות את הסימטריות המשונות שלכם. בהצלחה".