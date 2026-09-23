אחרי המכה לרע"מ: מנסור עבאס מגיב לראשונה

מנסור עבאס ( יונתן זינדל / פלאש90 )

יו"ר רע"מ מנסור עבאס הגיב היום (רביעי) לראשונה להחלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מפלגתו מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. בדבריו תקף עבאס את ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטען כי ההחלטה נועדה למנוע את הקמתה של ממשלה אחרת לאחר הבחירות.

עבאס התייחס לנתניהו בכינוי "אבו יאיר", וטען כי בעבר התנהלותו כלפי רע"מ הייתה שונה: "'אבו יאיר' שבשתי מערכות הבחירות האחרונות בחר שלא לשתף פעולה עם הניסיונות לפסול את רע"מ, מתוך תקווה להקים איתה ממשלה, ואף ניהל איתי באופן אישי משא ומתן בבלפור, מבין היום שהדרך היחידה שלו למנוע את הקמת ממשלת השינוי הבאה היא באמצעות פסילת רע"מ". בהמשך תקף יו"ר רע"מ את עצם החלטת הפסילה והבהיר כי מפלגתו מתכוונת לפנות לבג"ץ בניסיון להפוך אותה.

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"החלטת ועדת הבחירות לפסול את רע״מ היא החלטה פוליטית, פסולה ואנטי-דמוקרטית, שהתקבלה בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה ומבוססת על האשמות שווא ועלילות. נפריך את הטענות האלה בבג״ץ, כפי שעשינו בעבר", מסר עבאס.

יו"ר רע"מ התייחס גם לדרך שמבקשת מפלגתו לקדם ולמשמעות שהוא מייחס להחלטת הפסילה. לדבריו: "רע״מ מקדמת תהליך של שותפות ודו-קיום בין ערבים ליהודים, ואת הפסילה הזאת צריך לראות גם על רקע הדרך הזאת".

בסיום דבריו קרא עבאס לערבים וליהודים להשתתף בבחירות, תוך שהוא מציג את היעד הפוליטי של מפלגתו: "עמדתנו היא שהתשובה של מי שמאמין בשותפות שאנחנו מקדמים צריכה לבוא לידי ביטוי בהשתתפות דמוקרטית של ערבים ויהודים בבחירות, במטרה להביא להחלפת הממשלה הגרועה בתולדות המדינה".