דרמה בוועדת הבחירות: אחרי רע"ם, גם המשותפת נפסלה

ועדת הבחירות המרכזית, בראשות השופט נעם סולברג, החליטה היום (רביעי) לקבל את בקשת הליכוד ולפסול את הרשימה המשותפת מהתמודדות בבחירות לכנסת ה־26. 18 מחברי הוועדה הצביעו בעד קבלת הבקשה, חמישה התנגדו ואחד נמנע.
הבקשה נגד הרשימה המשותפת הוגשה לפי סעיף 7א(א)(1) לחוק יסוד: הכנסת, והתבססה על שתי עילות: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ותמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.
בתום הדיון וההצבעה החליטה מליאת ועדת הבחירות לקבל את בקשת הפסילה. על פי הודעת ועדת הבחירות, תוצאות ההצבעה בשתי העילות היו זהות: 18 הצביעו בעד קבלת הבקשה, חמישה נגד וחבר ועדה אחד נמנע.
בהתאם להוראות הדין, החלטת ועדת הבחירות ונימוקיה יועברו לעיון בית המשפט העליון. ההחלטה המלאה צפויה להתפרסם באתר ועדת הבחירות המרכזית.
ההחלטה התקבלה לאחר שמוקדם יותר היום החליטה ועדת הבחירות לפסול גם את רע"ם מהתמודדות בבחירות הקרובות.
בנוסף, הוועדה פסלה מוקדם יותר את מועמדותו של סמי אבו שחאדה מהרשימה המשותפת, על רקע התבטאויות שלו מ־8 באוקטובר, יממה לאחר טבח חמאס בשמחת תורה.
במהלך הדיון בעניינו של אבו שחאדה הודיע יו"ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג, כי באופן חריג הוא ישתתף בעצמו בהצבעה. "אני יודע שמדובר במהלך חריג, עד היום כל יושבי ועדת הבחירות לא הביעו עמדה או התנגדו, אך שמעתי פה את כל הדברים החמורים, ודבריו של שחאדה לא הניחו את דעתי, ולכן אני אשתתף בהצבעה", אמר.
במקביל, ועדת הבחירות דחתה פה אחד את בקשת "אורות השחר" לפסול את בל"ד. לפי הוועדה, לבקשה לא צורף תצהיר והיא התייחסה לפסילת מפלגה, בעוד שניתן לפסול רשימת מועמדים בלבד.
עם קבלת ההחלטות ננעלה ישיבת ועדת הבחירות. הדיונים בבקשות הפסילה יתחדשו מחר בשעה 9:00.
בואו לא נעוף על הדרמה הזו, מי שמזרים כסף לקטאר לא יכול להטיף לנו על נאמנות.