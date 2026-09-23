דרמה בוועדת הבחירות: אחרי רע"ם, גם המשותפת נפסלה

ועדת הבחירות המרכזית, בראשות השופט נעם סולברג, החליטה היום (רביעי) לקבל את בקשת הליכוד ולפסול את הרשימה המשותפת מהתמודדות בבחירות לכנסת ה־26. 18 מחברי הוועדה הצביעו בעד קבלת הבקשה, חמישה התנגדו ואחד נמנע.

הבקשה נגד הרשימה המשותפת הוגשה לפי סעיף 7א(א)(1) לחוק יסוד: הכנסת, והתבססה על שתי עילות: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ותמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

בתום הדיון וההצבעה החליטה מליאת ועדת הבחירות לקבל את בקשת הפסילה. על פי הודעת ועדת הבחירות, תוצאות ההצבעה בשתי העילות היו זהות: 18 הצביעו בעד קבלת הבקשה, חמישה נגד וחבר ועדה אחד נמנע.

בהתאם להוראות הדין, החלטת ועדת הבחירות ונימוקיה יועברו לעיון בית המשפט העליון. ההחלטה המלאה צפויה להתפרסם באתר ועדת הבחירות המרכזית.

ההחלטה התקבלה לאחר שמוקדם יותר היום החליטה ועדת הבחירות לפסול גם את רע"ם מהתמודדות בבחירות הקרובות.

בנוסף, הוועדה פסלה מוקדם יותר את מועמדותו של סמי אבו שחאדה מהרשימה המשותפת, על רקע התבטאויות שלו מ־8 באוקטובר, יממה לאחר טבח חמאס בשמחת תורה.