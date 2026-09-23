הנחיה לתושבי הצפון: היכונו לתקיפה בזמן הקרוב

תקיפה בלבנון. ארכיון ( ללא )

צה"ל ממשיך בגל התקיפות שלו בלבנון. כשבועיים אחרי פיצוץ המנהרות ברכס עלי טאהר, שוב הנחייה מיוחדת לתושבי הצפון לקראת תקיפה עוצמתית של צה"ל - הפעם ככל הנראה מדובר בגל תקיפות של חיל האוויר.

תושבי הצפון קיבלו הודעה בה נאמר בין השאר: "במהלך השעות הקרובות יבצע צה"ל גל של תקיפות בשטח לבנון. כתוצאה מהתקיפות ייתכן ויישמעו באזור הדי פיצוצים. בשלב זה השגרה נמשכת ואין הנחיות מיוחדות לציבור".

בחודשים האחרונים נמנע צה"ל מלתקוף בלבנון בגלל הסכם הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן. אלא שמאז קריסת הפסקת האש במפרץ הפרסי, צה"ל מתיר לעצמו יותר ויותר להעז ולתקוף בלבנון.

לשיא הגיעה הפעילות לפני כשבועיים כשצה"ל פוצץ את המנהרות התת-קרקעיות ברכס עלי טאהר בפיצוץ אדיר שגרם לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1 באזור.