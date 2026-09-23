סרוגים
חדשות צבא ובטחון

הנחיה לתושבי הצפון: היכונו לתקיפה בזמן הקרוב

תושבי הצפון קיבלו הודעה מהעירייה להיערכות לקראת גל תקיפות של צה"ל בלבנון. בעקבות התקיפות ייתכנו הדי פיצוצים. אין שינויים במדיניות בעורף

תגובות
עקבו אחרינו ב -
תקיפה בלבנון. ארכיון (ללא)

צה"ל ממשיך בגל התקיפות שלו בלבנון. כשבועיים אחרי פיצוץ המנהרות ברכס עלי טאהר, שוב הנחייה מיוחדת לתושבי הצפון לקראת תקיפה עוצמתית של צה"ל - הפעם ככל הנראה מדובר בגל תקיפות של חיל האוויר.

תושבי הצפון קיבלו הודעה בה נאמר בין השאר: "במהלך השעות הקרובות יבצע צה"ל גל של תקיפות בשטח לבנון. כתוצאה מהתקיפות ייתכן ויישמעו באזור הדי פיצוצים. בשלב זה השגרה נמשכת ואין הנחיות מיוחדות לציבור".

פיצוץ רכס עלי טאהר

בחודשים האחרונים נמנע צה"ל מלתקוף בלבנון בגלל הסכם הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן. אלא שמאז קריסת הפסקת האש במפרץ הפרסי, צה"ל מתיר לעצמו יותר ויותר להעז ולתקוף בלבנון.

לשיא הגיעה הפעילות לפני כשבועיים כשצה"ל פוצץ את המנהרות התת-קרקעיות ברכס עלי טאהר בפיצוץ אדיר שגרם לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1 באזור.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
הצטרפו אלינו
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@srugim.co.il.