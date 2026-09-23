עימות חריף בשמאל: יו"ר המשותפת מתפוצץ על יאיר גולן

יאיר גולן ( חיים גולדברג / פלאש90 )

יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין תקף היום (רביעי) בחריפות את יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, בעקבות תמיכתו במהלך הפסילה נגד נציג הרשימה המשותפת, וטען כי בכך הצטרפה מפלגתו למהלך שמובילות עוצמה יהודית והליכוד.

"היה ראוי שמי שקורא לעצמו דמוקרט יתייצב נגד הניסיונות הגזעניים להדיר את הציבור הערבי מהמערכת הפוליטית ויגן על הזכות הבסיסית לבחור ולהיבחר", מסר ג'בארין. לדבריו, "במקום זאת, יאיר גולן בחר להצטרף למהלך הפסילה הנואל של בן גביר נגד נציג הרשימה המשותפת. בכך הפכו הדמוקרטים לשותפים לרדיפה שמובילות עוצמה יהודית והליכוד נגד הציבור הערבי". ג'בארין דחה גם את ההשוואה בין הצדדים וטען: "אין שום מקום להשוות בין מי שקראו לביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, בין מי שקראו להשמיד את עזה ואת הגדה על יושביהן, לבין נציגי הרשימה המשותפת, שתומכים באופן מובהק בערכי הדמוקרטיה, השלום והשוויון".

השופט סולברג ( יונתן זינדל/פלאש90 )

"אין סימטריה, וגם לא תהיה סימטריה. לעולם", הוסיף.

בהמשך הפנה ג'בארין את דבריו ישירות לגולן ולמפלגתו: "מי שמבקש את קולות הציבור הערבי אינו יכול לתמוך בשלילת זכותו לייצוג פוליטי. תמיכתו של גולן במהלך הזה מעמידה בסימן שאלה את משמעות השם 'הדמוקרטים': דמוקרטיה ליהודים בלבד אינה דמוקרטיה".

לסיום מסר ג'בארין כי הרשימה המשותפת "תמשיך להיאבק למען דמוקרטיה אמיתית ושוויון מלא לכולם, ללא הבדל דת, גזע ומין, ולמען שלום בין שני העמים. בלי לפחד, בלי להתנצל ובלי להתבייש".