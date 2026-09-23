לאחר 941 ימים: משפחתה של היימנוט קסאו מחריפה את המאבק

בני משפחתה של היימנוט קסאו ופעילים במאבק למציאתה מפגינים היום (רביעי), 941 ימים לאחר שנעלמה ממרכז הקליטה. המשפחה ממשיכה לדרוש התקדמות בחקירה, וכעת מבקשת להעביר את האחריות על התיק לידי השב"כ.

בשעה זו החלו להתאסף בני משפחה, פעילים ואזרחים להפגנה בהובלת משפחת קסאו והמטה למען היימנוט. ההפגנה מתקיימת על רקע דרישתם להעביר את חקירת היעלמותה לאחריות שירות הביטחון הכללי.

בהודעה מטעם המטה למען היימנוט נמתחה ביקורת על אופן ניהול החקירה. לטענת המטה, במהלך 941 הימים שחלפו מאז היעלמותה עבר תיק החקירה כבר "ארבע ידיים", ועדיין אין קצה חוט שיוביל למציאתה.

על רקע זה החליטו בני המשפחה והפעילים להחריף את המאבק ולהמשיך בדרישה להעביר את התיק לאחריות השב"כ, בתקווה שהמהלך יביא להתקדמות בחקירת היעלמותה.

המחאה מתקיימת גם על רקע סירובה של עיריית ירושלים, לדברי המטה, לאשר למשפחת קסאו להקים מאהל במסגרת המאבק למציאתה.

במטה למען היימנוט טוענים כי תיק החקירה מתנהל "באגביות", ומבהירים כי המשפחה אינה מתכוונת להפסיק את המאבק עד שתירשם התקדמות בפרשה.

מטרת ההפגנה, לדברי המארגנים, היא להשאיר את סיפורה של היימנוט קסאו על סדר היום ולהמשיך את הלחץ להעברת האחריות על החקירה לשב"כ, לאחר 941 ימים שבהם בני משפחתה עדיין ממתינים לקצה חוט שיוביל למציאתה.