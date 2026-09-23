פיגוע דריסה במחסום מכבים: פצוע קשה בזירה

( (צילום: ג'מאל עוואד/פלאש90) )

חייל צה"ל כבן 30 נפצע היום (רביעי) באורח קשה בפיגוע דריסה בכביש 443, במרחב מחסום מכבים. המחבל הגיח עם רכבו לעבר ניידת משטרה שבה פעלו החייל ושוטרת, ופגע בחייל. הכוחות ששהו במקום חיסלו את המחבל.

על פי המשטרה, החייל והשוטרת פעלו יחד בניידת במסגרת פעילות "שילוב זרועות". במהלך הפיגוע נפגע החייל והוא נזקק לטיפול רפואי. חובשים ופראמדיקים של מד"א, בשיתוף כוח רפואה של צה"ל, העניקו לחייל טיפול רפואי בזירה. לאחר מכן הוא פונה לבית החולים שערי צדק כשהוא במצב קשה וסובל מחבלות בראש. והוא מורדם ומונשם

מדובר צה"ל נמסר לאחר הפיגוע כי התקבל דיווח על פיגוע דריסה במרחב מחסום מכבים שבחטיבת בנימין. בעקבות הדיווח הוקפצו כוחות צה"ל לנקודה, ובצבא מסרו כי פרטי האירוע נמצאים בבדיקה.

המחבל, שהגיע עם רכבו לעבר הניידת שבה שהו החייל והשוטרת, חוסל על ידי הכוחות ששהו במקום. החייל שנפצע בפיגוע ממשיך לקבל טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק.