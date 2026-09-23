מנהרת טרור באורך 600 מטר אותרה במרכז עזה

מנהרת הטרור שנתפסה בעזה ( דובר צה"ל )

כמעט שלוש שנים למלחמה, ובעזה עדיין מאתרים מנהרות טרור ארוכות. דובר צה"ל עדכן בצהריים (ד') כי "במסגרת מאמץ טיהור המרחב ברצועת עזה, כוחות ההנדסה בפיקוד הדרום איתרו היום תוואי מנהרה תת-קרקעי באורך של כ-600 מטרים, במרחב מחנות המרכז. התוואי מתחיל מזרחית לקו הצהוב, חוצה אותו וממשיך לעומק השטח.

אוטמים את המנהרה בבטון ( דובר צה"ל )

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לפני כחודש, כוחות צוות הקרב החטיבתי צנחנים, בפיקוד אוגדת עזה (143), איתרו הכוחות תוואי תת-קרקעי ובתוכו עשרות רקטות של ארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה. התוואי הושמד בשיתוף כוחות ההנדסה של אוגדת עזה ויחידת יהל"ם.

הגילוי מצטרף לשורה של הישגים מבצעיים שהשיגו כוחות צה"ל בדרום הרצועה בחודשים האחרונים. כפי שדיווח סרוגים, צוות הקרב של חטיבה 188 סיכם לאחרונה שמונה חודשי פעילות בדרום רצועת עזה, במהלכם הושמדו יותר מעשר מנהרות וחוסלו עשרות מחבלים.

בין המנהרות שהושמדו על ידי חטיבה 188 היה גם תוואי שהיה חלק ממערכת מנהרות ששימשה להחזקת חטופים במהלך המלחמה. בתוואים נוספים אותרו והושמדו אמצעי לחימה רבים, בהם רקטות, משגרי רקטות, רימונים, רובי קלצ'ניקוב, מחסניות, מטענים וציוד לחימה נוסף.