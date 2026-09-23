כיפות ברזל: "אין מצב שגם וינטר וגם סמוטריץ' יעברו"

בפרק נוסף של התוכנית "כיפות ברזל" באתר "סרוגים", בהגשת נתנאל איזק, התכנסו חברי הפאנל לדיון סוער על הנושאים הבוערים שעל סדר היום הפוליטי והמדיני.

בשולחן הפאנל השתתפו עורך אתר "סרוגים" אריה יואלי, פרשן "כיכר השבת" יוסי סרגובסקי, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן (שחזר מסבב מילואים ממושך), וחברת הכנסת לשעבר ד"ר עינת וילף ממפלגת המילואימניקים.

נאום נתניהו באו"ם: זירה קריטית או הצגה לבוחר הישראלי?

הדיון נפתח בנחיתתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בניו יורק לקראת נאומו בעצרת הכללית של האו"ם, ברקע מתקפות מצד מלך ירדן עבדאללה ואמירתו של נשיא צרפת עמנואל מקרון כי חמאס אינו פעיל ביהודה ושומרון.

ד"ר עינת וילף: "האותיות UN נותנות מכובדות לעלילות דם... אבל זו זירה שאסור להפקיר".

ד"ר עינת וילף הסבירה כי מאז שנות ה-70 הפך האו"ם לבמה שבה גורמים עוינים מקדמים עלילות דם נגד ישראל, כגון השוואת הציונות לגזענות. עם זאת, היא הבהירה כי פרישה ישראלית מהארגון תשרת את אויביה ותייצר "תמונת ניצחון של עולם ללא ישראל".

יוסי סרגובסקי גיבה את עמדתה וציין כי בקרב יהדות התפוצות והציבור העולמי למעשי האו"ם והצהרות מנהיגים יש משקל רב, וכי רבים בעולם קונים את האמירות הללו. מנגד, עורך "סרוגים" תהה למה אנחנו צריכים בכלל את האו"ם. במקום להשקיע באו"ם, על ישראל למנף את נכסיה הביטחוניים בתערוכות נשק בעולם.

אבי וידרמן הזכיר כי בעבר היו לישראל גם שנים מוצלחות באו"ם, אך טען כי התמונות היוצאות מיהודה ושומרון מקשות על הסברת עמדתה של ישראל בעולם ומייצרות "אשם תורם" לצד האנטישמיות הגואה.

הקרבות בגוש השינוי: "החשיבה בגושים היא אסון"

במרכז החלק השני עמדו המתיחויות הגוברות בגוש השינוי, בין היתר סביב ההתבטאויות של גדי אייזנקוט נגד נפתלי בנט ואביגדור ליברמן, והפגישה המתוכננת אצל יאיר לפיד.

אבי וידרמן: "הסקרים רחוקים מתמונת הניצחון – לא יהיה מצב שגם ווינטר וגם סמוטריץ' יעברו".

ד"ר עינת וילף יצאה בחריפות נגד השיטה הפוליטית הנוכחית בישראל. לטענתה, התפיסה הגושית ואחוז החסימה הגבוה פוגעים בייצוג הדמוקרטי של הציבור ומייצרים עיוותים קשים. היא קראה להוריד את אחוז החסימה חזרה לגודל של מנדט יחיד ולחזור לשיח מפלגתי בריא. וילף הדגישה כי מפלגת המילואימניקים מתמקדת ב"מה" ולא ב"מי", ותשאף להקמת ממשלה ציונית רחבה.

יוסי סרגובסקי הצביע על הפער ההנהגתי בין הגושים, וציין כי בעוד הימין מאוחד סביב מנהיג ברור, גוש השינוי מאופיין בקטטות פומביות. אבי וידרמן העריך כי המתיחות תירגע במהירות, וציין כי להערכתו מפלגות רבות, דוגמת סמוטריץ' או עופר וינטר, יילחמו על אותם קולות ולא יצליחו לעבור שתיהן את אחוז החסימה.

הטוב, הרע והמיותר: פסילת מועמדים בוועדת הבחירות

פינת "הטוב, הרע והמיותר" עסקה בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את התמודדותם של סמי אבו שחאדה ועופר כסיף ובהמשך גם את רע"ם והרשימה המשותפת.

אריה יואלי ויוסי סרגובסקי הגדירו את דיוני ועדת הבחירות כאירוע "מיותר" וחסר משמעות, שכן ההכרעה הסופית תמיד ניתנת בבית המשפט העליון. יואלי כינה את ההתרחשות "קרקס שנועד לרילסים באינסטגרם".

ד"ר עינת וילף הסכימה כי מדובר בתיאטרון פוליטי, והסבירה כי העובדה שחברי הכנסת אינם נושאים באחריות הסופית מחלישה את מעמדה של הכנסת. לעומתם, אבי וידרמן בירך על ההחלטה והגדיר אותה כ"אירוע טוב", בציינו כי נוצר קונסנזוס נדיר בין הימין והשמאל לפסול מועמדים שהצדיקו את טבח 7 באוקטובר.

ציוץ השבוע: הקמפיין של בני גנץ ובזבוז כספי ציבור

בהמשך הדיון התייחסו המשתתפים לציוץ השבוע של יבגני זרובינסקי העוסק בדפוס הקמפיין של בני גנץ.