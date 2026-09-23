מה מסתתר בעפר? החיפוש אחר אוצרות שומרון נפתח לציבור

בתמונה: אתר סינון העפר בשומרון. ( צילום:תיירות שומרון )

מטבעות, כלי חרס, זכוכית, עצמות ואפילו חלק מפסל שיש שעשוי להיות של אפרודיטה כבר נמצאו בפרויקט, ובחול המועד סוכות הציבור יוכל לנסות ולגלות את הממצא הבא. מרכז "אוצרות שומרון" בשבי שומרון ייפתח בימים שני ושלישי, 28–29 בספטמבר, ויאפשר למשפחות להשתתף בסינון העפר שהוצא מחפירות שומרון העתיקה.

העפר שמגיע למרכז מקורו בחפירות הארכאולוגיות בשומרון העתיקה. במסגרת הפרויקט כבר התגלו ממצאים מתקופות שונות, ובהם מטבעות, צלמיות, כלי חרס וזכוכית. בין הממצאים נמצאה גם מחצית פסל שיש, שעל פי ההערכה עשויה להיות חלק מפסל של אפרודיטה. החפירות מנוהלות על ידי קמ"ט ארכאולוגיה במנהל האזרחי. עוזי גרינפלד, מנהל החפירות בשומרון, סיפר על חשיבות העבודות במקום: "פעם ראשונה מזה 120 שנה שאנחנו באמת מקבלים אישור לחפור. זכינו לחפור את העיר שומרון, זו חוויה ארכאולוגית אדירה, חלום של כל העולם הארכאולוגי". לדבריו, במהלך החפירות נחשפו חלקים נוספים מהעיר העתיקה. "כשאתה פותח את ספר מלכים, כל שער העיר פרוש לפניך", אמר. שומרון העתיקה הייתה בירת ממלכת ישראל בתקופת המלכים, ובהמשך הפכה לעיר הלניסטית ולאחר מכן השתכללה על ידי המלך הורדוס. בחפירות הנוכחיות נחשפו בין היתר החומה הדרומית של העיר, שער העיר ומגדלי שמירה, לצד שרידי התיאטרון הרומי ואזורים נוספים. פתיחת מרכז הסינון לציבור תהיה חלק ממשחק משפחתי בשם "המירוץ למיליון", שייערך בצפון השומרון. נקודת הפתיחה תהיה במרכז "אוצרות שומרון", ומשם יוכלו המשתתפים להמשיך בין תחנות ובהן תחנת הרכבת במסעודיה שבסבסטיה, חומש והמצודה בשא-נור. המשחק יכלול שימוש באפליקציה, חידות, סריקת ברקודים ומשימות שטח. על פי המארגנים, אין מדובר בתחרות ואין חובה להגיע לכל התחנות.

בתמונה: אתר סינון העפר בשומרון ( צילום: תיירות שומרון )

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הזמין את הציבור להשתתף בפעילות ואמר: "אני מזמין את הציבור הרחב כולו, מכל קצוות הארץ, לבוא לשבי שומרון בחול המועד סוכות, זו הזדמנות לגעת בשורשים שלנו, לטייל יחד עם כל עם ישראל, לחשוף במו ידינו את האוצרות של שומרון העתיקה, ולצאת ל'מירוץ למיליון' במסע בין אתרי המורשת וההתיישבות המתחדשת".

לצד הפעילות יתקיימו במהלך חול המועד אירועים נוספים בשומרון. ב־30 בספטמבר תיערך צעדת השומרון בין גנים וכדים, ובסיומה יתקיים מופע של ביני לנדאו שיארח את שיר דוד דגסי. ב־29–30 בספטמבר יתקיימו בהר גריזים סיורים מומחזים, משחקי אוצר, פעילויות יצירה ותצפיות.

ב־1 באוקטובר מתוכנן הפנינג סוכות בהר עיבל, הכולל פעילויות לילדים ומופע של "שלומי וסתם", לצד אפשרות לצאת לסיור רכבים למזבח יהושע בן נון, לתצפית ממצפה יוסף או למסלול "סובב עיבל".

לפרטים נוספים על שלל אירועי התיירות בשומרון: "אתר תיירות שומרון" ( https://www.tourshomron.org.il/)