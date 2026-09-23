הספארי ברמת גן מציע את חוויית הבילוי המושלמת בחול המועד סוכות

ימי חול המועד סוכות מזמנים עמם מדי שנה את האתגר הידוע: מציאת מקום איכותי, מעניין ומהנה לילדים, שיודע להעניק תנאים מיטביים לכל בילוי משפחתי. "עבורנו, אירוח המשפחות בחול המועד סוכות הוא משימה מרכזית של ממש," מסבירים בהנהלת הספארי ברמת גן. "השקענו מחשבה רבה בכל פרט – מהקמת תחנות חווייתיות ומשחקיות ללימוד עולם החי, דרך סוכות לרווחת המבקרים, ועד ליצירת חוויית אירוח נעימה ומזמינה לכולם."

מתוך הבנה מעמיקה של העלויות הנלוות לטיול משפחתי בימי החג, הוחלט בספארי על מתווה הוזלה ייחודי: הילד החמישי ומעלה בכל משפחה גרעינית נכנס ללא תשלום, למשלמים מחיר מלא בקופות הספארי בהצגת ת"ז.

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המהלך נועד להקל ישירות על התקציב המשפחתי ולאפשר לכולם לצאת לבילוי משותף בראש שקט. "הרצון שלנו הוא שכל הורה יוכל לצאת עם הילדים בראש שקט, ביודעם שהם מקבלים חוויה ברמה הגבוהה ביותר ובמחיר הוגן המתחשב בגודל המשפחה," מציינים בספארי.

ההיערכות בשטח ניכרת בכל פינה: ברחבי הגן הוקמו סוכות רחבות ידיים לרווחת המבקרים. לצד זאת, עומדים לרשות המטיילים מתחמי פיקניק מוצלים, פינות מרגוע ומסלולים המותאמים למשפחות עם עגלות, תחנות חינוכיות משחקיות וסיורים מודרכים ברחבי הגן.

מעבר לערך הלימודי ולמפגש המרתק עם עשרות מיני בעלי החיים ממגוון מקומות ברחבי העולם, המקום מציע אווירה נינוחה, פתוחה וכיפית. בהנהלת המקום מסכמים בסיפוק: "המטרה שלנו היא שהמבקרים יגיעו לכאן, יראו את הילדים נהנים במרחבים הירוקים, וידעו שהם נמצאים במקום שמקבל אותם בזרועות פתוחות ומעניק להם את הטוב ביותר."

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