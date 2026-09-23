מכה למנסור עבאס: ועדת הבחירות פסלה את רע"מ

מנסור עבאס ( יונתן זינדל / פלאש90 )

ועדת הבחירות המרכזית, בראשות השופט נועם סולברג, פסלה היום (רביעי) את מפלגת רע"מ מריצה לכנסת בבחירות הקרובות.

18 הצביעו בעד קבלת הבקשה, 5 הצביעו נגד ו-1 נמנע. מוקדם יותר היום, פסלה הוועדה גם את סמי אבו שחאדה, מהרשימה המשותפת, בשל התבטאויות קשות שלו ב-8 באוקטובר, יממה אחרי טבח חמאס בשמחת תורה. השופט סולברג, , חתם את הדיון בעניין פסילתו של סמי אבו שחאדה, ואמר כי באופן חריג, הוא ישתתף בהצבעה. בדבריו אמר סולברג: "אני יודע שמדובר במהלך חריג, עד היום כל יושבי ועדת הבחירות לא הביעו עמדה או התנגדו, אך שמעתי פה את כל הדברים החמורים, ודבריו של שחאדה לא הניחו את דעתי, ולכן אני אשתתף בהצבעה".

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נזכיר כי בדיון שחאדה ניסה להסביר את עצמו, וטען כי הוא לא ידע את מימדי האסון. הוא הוסיף כי הוא מתנצל על הדברים והיום הוא לא היה כותב זאת.

כאמור, הוועדה קבעה כי שחאדה נפסל מהמירוץ לכנסת, ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים. כעת ההכרעה עוברת לשופטי העליון.