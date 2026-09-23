אלירז שדה בהערכה דרמטית: "הוא ייכנס תחת נתניהו"

מגיש i24 אלירז שדה, התייחס היום (רביעי) למערכת הבחירות המתקרבת, וטען תחזית דרמטית: "איזנקוט ייכנס תחת נתניהו אם לא יהיו לו 61 וידרוש ממשלה ללא החרדים".

נזכיר כי יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט, אמר שוב ושוב כי הוא לא מוכן לשבת עם נתניהו ועל ראש הממשלה ללכת הביתה.

נזכיר כי איזנקוט, התראיין אמש ב-103FM, וביקר בחריפות את ראש הממשלה נתניהו. "זאת בחירה בין מקסם שווא פוליטי לבין אנשים שמציעים מדיניות, אחרת עם יושר ויושרה. הוא האיש שאמר ש"ישר זה בלוף", והוא מאמין בזה. הוא רואה ביושר חולשה, במניפולציה ככלי להישרדות והוא עושה את זה גם במערכת הבחירות הזו", אמר.

הוא ביקר גם את ההתנהלות של משפחתו של ראש הממשלה: "ההצלחה של נתניהו היא האסון של מדינת ישראל. זה בן אדם שמשקר על כל צעד ושעל. הוא מצליח לצערי להשריש את תיאוריית הבגידה. ברור שהייתה התרשלות עמוקה; בגידה לא הייתה.

הוא והמשפחה שלו מטפחים את תיאוריית הבגידה, הוא מערער את האמון הבסיסי בין האזרח לבין מוסדות המדינה". כמו כן, טען איזנקוט בנוגע לתחילת המלחמה לאחר טבח ה-7.10: "לקח לי תשעה ימים לשכנע את הקבינט ואותו להכניס את השבת החטופים אל מטרות המלחמה".