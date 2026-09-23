אייל ברקוביץ' מודה: "אם זה קורה - הפסדנו בבחירות"

אייל ברקוביץ' ( (צילום: פלאש 90) )

איל ברקוביץ' ואראל סג"ל קראו היום (רביעי) לבג"ץ בשידור ברדיו 103fm, לאשר את הדחתם של עופר כסיף ואבו שחאדה. כמו כן, ברקו ציין כי הוא מצפה לניצחון מוחץ של גוש השינוי בבחירות.

"בג"ץ אידיוט אם הוא יציל את אבו שחאדה וכסיף", ביקר ברקוביץ'. "בוא נשב אני ואתה ונעשה רפורמה". עוד הוסיף ואמר אייל: "אם גוש השינוי לא מנצח בקלות, מבחינתי זה כמו הפסד בבחירות. כשאני רואה את הפער הקטן הזה בסקרים, מבחינתי זה כמו הפסד. אם עדיין העם לא מבין שצריך שינוי, מבחינתי כל המסרים שהעברתי אני הפסדתי. או שהעם מטומטם או שאני מטומטם".

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דבריו של ברקוביץ' הגיעו בהמשך לסקרים האחרונים מאתמול, בהם לגוש השינוי יש כ-54 מנדטים ולגוש השינוי 50 מנדטים. כלומר, שוב אין רוב לאף אחד מהגושים.