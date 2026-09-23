אברי גלעד על חלק מיהודי ניו יורק: "יימח שמם וזכרם"

אברי גלעד ( צילום מסך חדשות 12 )

המגיש אברי גלעד, התייחס היום (רביעי) ברדיו 103fm להכנות לקראת חג סוכות, ומה גרם לו להתרגש בדרך לאולפן.

"האם כבר התחלתם לבנות את הסוכה?", שאל אברי, "בדרך לכאן, כל הרחוב הראשי של רמת השרון חסום, פועלי עירייה מנסרים ענפי דקל, כדי שיהיה סכך לסוכות, רגע של שפיות ישראלית בתוך כל השגעת". גלעד התייחס לאמירה של אחד המאזינים, שהתייחס לכל היהודים השוהים בארה"ב וטען כי צריך לקום מנהיג יהודי ולדרוש מטראמפ שהאישור להקמת מדינה פלסטינית, יותנה במסירת שטח נוסף למדינת ישראל באיזה שהוא מקום בעולם. אברי קטע אותו ואמר: "אתה מדבר על היהודים בארה"ב, הם בחרו בממדאני, על מה אתה מדבר? למעט האורתודוקסים והחב"דניקים כמובן. אני מדבר איתך על הגועל, יימח שמם". בהמשך התייחס אברי לאמירה של אביגדור ליברמן, שקרא לתת לצבא ירדן לנהל את שטחי הרשות הפלסטינית. גלעד אמר: "אחרי נאום השטנה של מלך ירדן אמש באו"ם, זה נראה לי פחות רלוונטי, אבל אני לא יודע". הוא קרא לציבור להציע הצעות כיצד ניתן לנהל את מדינת ישראל מבחינה ביטחונית.

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מוקדם יותר, שר הביטחון ישראל כ"ץ תקף את ליברמן זאת על רקע הצעתו לאפשר לירדן לשלוט מנהלית וביטחונית על שטחי A ו-B. בדבריו טען כי "ממשלת הימין מרסקת את הטרור ומחזקת את ההתיישבות ביהודה ושומרון - וגוש השמאל מתכנן להתקפל ולהרוס את ההתיישבות".

"ליברמן ויאיר גולן חושפים את כוונותיהם המסוכנות - כאילו לא למדו דבר מה-7 באוקטובר" אמר כ"ץ. "ליברמן, הרואה את עצמו כמועמד לראשות הממשלה ברוטציה, הציע עד לא מזמן לצאת מעזה באופן חד-צדדי ולמסור את עזה ואת ציר ההברחות בפילדלפי לידי המצרים. עכשיו הוא מציע להציב צבא ירדני בקלקיליה, ליד כביש 6, ולמסור לידי הירדנים את השליטה הביטחונית והמינהלית בכל שטחי A ו-B ביהודה ושומרון, כאשר מדיניותה המוצהרת של ירדן היא הקמת מדינה פלסטינית".

"לצידו שותפו יאיר גולן, שר הביטחון המיועד, שנערך לקבלת התפקיד ומצהיר שיעקור 100 אלף מתיישבים יהודים מבתיהם מיד עם כניסתו לתפקיד" הוסיף. "אלה שתי הצעות שמתחברות למדיניות מסוכנת אחת: עקירת יהודים מבתיהם, נסיגה והפקדת ביטחוננו בידי אחרים בדרך להקמת מדינת טרור פלסטינית בלב הארץ".

כ"ץ המשיך וטען כי "אנחנו פינינו 40 אלף תושבים ממחנות הפליטים בצפון השומרון, ריסקנו את תשתית הטרור האיראנית שנבנתה שם וצה"ל שולט במחנות באופן קבוע. הורדנו את היקף הטרור בכל יהודה ושומרון ב-80% לרף הנמוך אי פעם, והקמנו 104 יישובים ו-160 חוות חדשות".

בסיכום דבריו כ"ץ הזהיר כי "ממשלת שמאל, שתהיה תלויה במפלגות הערביות ותקדם את התוכניות האלה, תסכן את ההתיישבות ואת ביטחון אזרחי מדינת ישראל".