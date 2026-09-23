נועם בצעדת הדגלים ( כאן 11 )

רשת השידור הציבורית הנורווגית NRK פנתה במכתב רשמי לאיגוד השידור האירופי (EBU) והביעה חששות בנוגע להשתתפותה של ישראל בתחרות האירוויזיון 2027. במכתב קראה הרשת לפתוח מחדש את הדיון בנושא, אך מבחינת האיגוד האירופי - ההשתתפות הישראלית היא עובדה מוגמרת.

הפנייה הנורווגית מגיעה על רקע גל של לחצים פוליטיים שחווה עולם האירוויזיון בשנה האחרונה. כזכור, מפלגות באירלנד תמכו בהחלטת רשת השידור האירית RTÉ להחרים את התחרות, ואף קראו להרחיב את הקו הזה לאירועים בינלאומיים נוספים שבהם משתתפת ישראל. יצוין כי נורווגיה עצמה כבר אישרה את השתתפותה בתחרות שתתקיים בבורגס שבבולגריה ב-2027. מדינה שמאשרת השתתפות בתחרות מודעת לעובדה שישראל משתתפת בה, ולכן הפנייה הנורווגית נתפסת כצעד פוליטי שמנסה ללחוץ על האיגוד האירופי לשנות את עמדתו. ה-EBU: אין שום דיון או שאלה מבחינת איגוד השידור האירופי, ישראל משתתפת בתחרות ואין כל דיון או שאלה בנוגע לנושא. המדינות שאישרו את השתתפותן בתחרות, כולל נורווגיה, מודעות היטב לעובדה שישראל תהיה חלק מהאירוע. הפנייה הנורווגית מצטרפת לשורה של ניסיונות אחרים להשפיע על ההחלטות בנוגע לאירוויזיון. בחודשים האחרונים נרשמו מקרים שונים של לחצים פוליטיים על התחרות, כאשר רשת השידור האירית הודיעה שלא תשתתף ולא תשדר את התחרות בשנת 2027, תוך קישור ישיר בין ההחלטה למצב ההומניטרי ברצועת עזה. באיגוד השידור האירופי ממתינים כעת להחלטות הרשמיות של מדינות נוספות, ביניהן ספרד, הולנד, איסלנד ובלגיה, שטרם הודיעו על השתתפותן. עם זאת, ההחלטה בנוגע לישראל נותרת ללא שינוי.

נועם בתן בשיחה עם הנשיא ( מתוך הסרטון של כאן 11 )

רקע: שנה של מתיחות באירוויזיון

השנה האחרונה הייתה מלאת אתגרים עבור ישראל בזירת האירוויזיון. לצד הלחצים הפוליטיים, התחרות עצמה ראתה רגעים דרמטיים, כאשר בחודש מאי האחרון ישראל נעקפה ברגע האחרון על ידי בולגריה ואיבדה את המקום הראשון.

עם זאת, לא הכל אפל. בחודשים האחרונים נרשמו גם סימנים מעודדים, כאשר מקדוניה הצפונית אישרה את חזרתה לתחרות לאחר ארבע שנות היעדרות, והודיעה שתשתתף בתחרות שתתקיים בבולגריה השכנה.

כעת, עם הפנייה הנורווגית, נראה כי הדיון הפוליטי סביב האירוויזיון ממשיך להסעיר את עולם התחרות. אך לפחות בשלב זה, עמדת האיגוד האירופי ברורה: ישראל משתתפת, ואין כל כוונה לשנות את ההחלטה.