אזהרה חמורה לישראלים השוהים במדינה הדרום אמריקנית

משרד החוץ פרסם היום (רביעי) אזהרת מסע למטיילים ישראלים באקוודור, זאת בעקבות אירועי מזג אוויר קיצוני במדינה.

"הרשויות באקוודור הכריזו על התראה אדומה בכל רחבי המדינה בעקבות התפתחות ותחזיות תופעת אל ניניו, והנחו את הרשויות המקומיות לחזק את ההיערכות והמענה לאירועי מזג אוויר קיצוניים" נמסר. "אל ניניו היא תופעת אקלים הנגרמת מהתחממות חריגה של מי האוקיינוס, המשפיעה על דפוסי הגשם, הטמפרטורות והרוחות. באקוודור היא עלולה להביא, בעיקר באזורים מסוימים, לגשמים עזים, הצפות, עליית מפלס נהרות ומפולות, לצד תנאי יובש וחום באזורים אחרים".

"ישראלים השוהים באקוודור מתבקשים לנהוג בזהירות, להתעדכן בהנחיות הרשויות המקומיות ולהימנע משהייה או נסיעה באזורים המועדים להצפות, מפולות וזרימות מים" הזהירו במשרד החוץ. "מומלץ להימנע מחציית נהרות, נחלים או כבישים מוצפים, גם אם מפלס המים נראה נמוך".

עוד נאמר כי "במקרה חירום ניתן לפנות למוקד החירום המקומי 911. בעת חירום ניתן לפנות לקו החירום של שגרירות ישראל בקיטו שמספרו 59323971500+ או למרכז המצב של משרד החוץ בטלפון: 02-5303155".