בן גביר מגיב לניסיון חיסולו: "זו כבר הפעם ה-11 שזה קורה"

השר איתמר בן גביר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

השר איתמר בן גביר, מסר כעת (רביעי) את תגובתו לכך שנחשפה חולייה שניסתה לפגוע בו ולחסל אותו.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, הותר לפרסום כי יחידת הפח״ע בימ״ר ש״י ושירות הביטחון הכללי חשפו פעילות של חוליית טרור באזור שכם, במסגרתה פעלו שני פלסטינים לקידום פעילות טרור, הצטיידות באמצעי לחימה, ביצוע אימוני ירי, גיוס פעילים ותכנון פיגועים רצחניים. בתום החקירה, הוגשו נגדם כתבי אישום. במסגרת חקירתם נחשף כי בשנת 2024 גמלה בליבם המחשבה לבצע פיגוע נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. על פי כתב האישום, לאחר שהשניים צפו בסרטון שבו נראה השר מגיע לזירת פיגוע, הציע אחד המחבלים לבצע “פיגוע משיכה”, להמתין להגעתו של בן גביר לזירה ואז להתנקש בו. בהמשך הוא הציע להשתמש ברחפן נפץ לצורך ביצוע ההתנקשות ואף ניסה להסתייע ברכישת חלקי רחפן מסין לטובת פעולה זו.

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בן גביר מסר בתגובה: ‏"זו כבר הפעם ה-11 שמנסים לחסל אותי, והקדוש ברוך הוא מצילני מידם! יש לי מסר לכל אותם אויבים: זה לא ירתיע אותי ולא יפחיד אותי. אמשיך להוביל מדיניות קשה בבתי הסוהר, אמשיך להוביל את מדיניות הריסת הבנייה הבלתי חוקית בנגב, ואמשיך לוודא שחוק עונש המוות שהעברנו מופעל ומיושם.

‏הם חוששים ורועדים מהמחשבה שאהיה שר הביטחון, כי הם יודעים היטב: אצלי אין פשרות ואין הנחות. מה שאני אומר - אני עושה. רק בשבוע שעבר ביקרתי בבית הסוהר ופגשתי כמה מאלה שניסו לחסל אותי. ראיתי איך הם רועדים מפחד, איך הם אפילו לא מסוגלים להסתכל לי בעיניים. אותם מחבלים שרצו להפחיד אותי - הם רועדים מפחד היום.

‏תודה לבורא עולם. תודה לשב״כ, למשטרת ישראל, לצה״ל וליחידת מגן ששומרים עליי. מי שמאמין לא מפחד!".