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חדשות פוליטי מדיני

יאיר גולן באולטימטום לראש השב"כ זיני: "עד יום ראשון"

מפלגת הדמוקרטים פנתה בדרישה נוספת לראש השב"כ דוד זיני, להצמיד אבטחה לראש המפלגה יאיר גולן, ואיימה כי אם הדבר לא ייעשה, היא תפנה לבג"ץ

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דוד זיני (נועם רבקין/פלאש90)

מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, ממשיכה להתעקש על הדרישה להצמיד אבטחה לגולן, ואף מחריפה את הטון.

המפלגה פנתה היום (רביעי) במכתב התראה דחוף לראש השב"כ דוד זיני. במכתב דורשת המפלגה לקבל החלטה מיידית על אבטחתו של גולן, ומבהירה כי אם הדבר לא ייעשה עד 27 בספטמבר, יום ראשון הקרוב - היא תפנה בעתירה לבג"ץ.

הפנייה מגיעה לאחר שהמשטרה העלתה את רמת הסיכון הנשקפת לגולן לרמה 4, רמת סיכון שבה נמצא גם יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט. במפלגה טוענים כי לנוכח העלייה ברמת האיום והמידע המודיעיני שנאסף בעניינו, יש צורך לנקוט צעדי אבטחה באופן מיידי.

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לפני 4 שעות

דוד זיני, תפסיק לחשב חישובים פוליטיים ותאשר מיד אבטחה למי שמאוים ברמה 4.
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