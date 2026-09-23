כתב אישום: חוליית טרור תכננה לחטוף חייל צה"ל ולהתנקש בבן גביר

הותר לפרסום: יחידת הפח״ע בימ״ר ש״י ושירות הביטחון הכללי חשפו פעילות של חוליית טרור באזור שכם, במסגרתה פעלו שני פלסטינים לקידום פעילות טרור, הצטיידות באמצעי לחימה, ביצוע אימוני ירי, גיוס פעילים ותכנון פיגועים רצחניים. בתום החקירה, הוגשו נגדם כתבי אישום.

מכתב האישום עולה, שהשניים פעלו במשותף החל מסוף שנת 2023 לקידום פעילות ׳צבאית׳. השניים הצטיידו במספר רב של כלי נשק בהם נשקים מסוג M-16 ,M-4, קלצ׳ניקוב, אקדחים, רובה ציד ותחמושת. בנוסף פעלו לגיוס פעילי טרור נוספים ולהכשרתם תוך שביצעו אימוני ירי ודנו במגוון מתווי פיגוע נגד אזרחים ישראלים וכוחות הביטחון.

במסגרת חקירתם נחשף כי בשנת 2024 גמלה בליבם המחשבה לבצע פיגוע נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. על פי כתב האישום, לאחר שהשניים צפו בסרטון שבו נראה השר מגיע לזירת פיגוע, הציע אחד המחבלים לבצע “פיגוע משיכה”, להמתין להגעתו של בן גביר לזירה ואז להתנקש בו. בהמשך הוא הציע להשתמש ברחפן נפץ לצורך ביצוע ההתנקשות ואף ניסה להסתייע ברכישת חלקי רחפן מסין לטובת פעולה זו.

עוד עלה כי השניים עסקו בקידום מתווי פיגועים רצחניים באמצעות רכבי ורחפני נפץ כלפי אזרחים ישראלים וכוחות בביטחון - זאת לצד תכנון פיגועי ירי וחטיפת חיילי צה״ל.

במשטרה אמרו כי לאורך החקירה, מעצרם של השניים הוארך מעת לעת בבית המשפט. כאמור, עם גיבוש התשתית הראייתית, הוגשו נגדם כתבי אישום על ידי הפרקליטות הצבאית שומרון - זאת לצד מעצרם עד תום ההליכים המשפטיים.

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל ושב״כ ימשיכו לפעול באופן נחוש, התקפי ומודיעיני לסיכול תשתיות טרור, לאיתורם, מעצרם ומיצוי הדין עמם".