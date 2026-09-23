"זה נדיר": השופט סולברג בהחלטה חסרת תקדים

השופט נעם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, חתם היום (רביעי) את הדיון בעניין פסילתו של סמי אבו שחאדה, ואמר כי באופן חריג, ולראשונה בתולדות בית המשפט העליון, הוא ישתתף בהצבעה.

בדבריו אמר סולברג: "אני יודע שמדובר במהלך חריג, עד היום כל יושבי ועדת הבחירות לא הביעו עמדה או התנגדו, אך שמעתי פה את כל הדברים החמורים, ודבריו של שחאדה לא הניחו את דעתי, ולכן אני אשתתף בהצבעה".

נזכיר כי בדיון שחאדה ניסה להסביר את עצמו, וטען כי הוא לא ידע את מימדי האסון. הוא הוסיף כי הוא מתנצל על הדברים והיום הוא לא היה כותב זאת.

נזכיר כי הוועדה קבעה כי שחאדה נפסל מהמירוץ לכנסת, ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים. כעת ההכרעה עוברת לשופטי העליון.