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חדשות פוליטי מדיני

ברוך מרזל נגד איש הימין: "הפוליטיקאי השקרן ביותר בבחירות"

איש הימין ברוך מרזל, תקף בחריפות את מתמודד מפלגת המילואימניקים והכלכלית, ואמר: "הוא הפוליטיקאי השקרן ביותר בבחירות 2026"

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ברוך מרזל (יונתן זינדל / פלאש90)

איש הימין ברוך מרזל, תקף היום (רביעי) בחריפות את המתמודד בבחירות יחד עם יועז הנדל.

"ירון זליכה הוא הפוליטיקאי השקרן ביותר בבחירות 2026. תוכיחו לי אחרת".

מוקדם יותר היום, יועז הנדל, יו"ר מפלגת המילואימניקים והכלכלית ושותפו של זליכה, תקף ברדיו 103fm את מפלגת ש"ס ואמר: "ש"ס זה אבי אבות הטומאה. כל מי שמעודד השתמטות המונית - אני לא אשב איתו".

עוד הוא הוסיף: "אם המילואימניקים לא מגיעים חזקים, אנחנו הולכים לבחירות נוספות", טען הנדל. "הגושים האלה לא מביאים אותנו לשום מקום. אני מתעסק בזה שגולדקנופף ודרעי לא יקבלו כאן החלטות. אני לא אשב עם נתניהו והמפלגות החרדיות".

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לפני שעה

זליכה לא השקרן אלא המנהיגים שמפקירים את הילדים שלנו בשדה הקרב. נשבר הלב לראות איך מעדיפים דילים פוליטיים, בואו נרים זעקה ונשנה את הקיים מיד.
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